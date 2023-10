Une réunion dédiée à l’examen des sujets relatifs à l’investissement a rassemblé, mercredi, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et les membres de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.

L’équité territoriale en matière de distribution des investissements et l’amélioration du climat des affaires au Maroc ont été les principales thématiques abordées lors de cette réunion.

Le responsable gouvernemental n’a pas manqué de souligner que le gouvernement vise à faire de l’investissement un levier important pour un développement équitable dans l’ensemble des régions du Royaume.

Le ministre a fait savoir que l’Exécutif œuvre à la localisation de l’investissement dans les collectivités territoriales, à travers trois mesures principales comprenant une gouvernance unifiée et la décentralisation de l’investissement, ainsi qu’une « prime territoriale » en vue d’orienter les investissements vers les préfectures et les provinces les moins attractives, et de créer une convergence entre les acteurs au niveau régional, autour des objectifs de l’investissement privé.

S’agissant de la gouvernance unifiée et la décentralisation de l’investissement, Jazouli a relevé que la nouvelle charte d’investissement permet, et pour la première fois, d’élaborer et d’approuver les projets d’investissement allant jusqu’à 250 millions de dirhams (MDH) au niveau régional, estimant que l’opérationnalisation de ce mécanisme requiert le renforcement du rôle des centres régionaux d’investissement (CRI), en tant que guichet unique pour les investisseurs au niveau local.

Dans ce sens, il a indiqué que la loi 47.18 sera modifiée pour poursuivre la réforme des CRI à même de les accompagner dans cette nouvelle phase de développement.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que 24 provinces et préfectures bénéficient de 15% de la valeur totale de l’investissement éligible au soutien pour la « prime territoriale », tandis que 36 autres provinces et préfectures profitent de 10% de cette valeur, précisant qu’en total, cette prime concerne 80% des provinces et préfectures du Royaume.

A cet égard, il a noté que 11 conventions d’investissement parmi 30 ont été approuvées pour bénéficier du système de soutien principal de la « prime territoriale » et qu’une part de 71% du total des primes sera allouée à des projets d’investissement en dehors de l’axe Tanger-El Jadida.

S’agissant de la troisième mesure visant à créer une convergence entre les acteurs au niveau régional, autour des objectifs de l’investissement privé, Jazouli a assuré que plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents départements ministériels concernés, outre plus de 30 ateliers de travail avec les Walis, les conseils des régions, les représentations de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que les CRI, en tant qu’acteurs régionaux concernés.

Jazouli n’a pas manqué de relever que les premiers coups de pioche de nombreux projets stratégiques, de par leur taille inédite dans l’histoire du Maroc, ou de par les secteurs porteurs d’avenir pour l’économie du pays, auront lieu dans les prochains mois.