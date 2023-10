Organisé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’événement « Made in Morocco Days » se tiendra les 8 et 9 novembre 2023 à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat. Il réunira des experts juridiques et des lobbyistes de renom pour explorer les meilleures pratiques du commerce international.

« Cet événement d’envergure réunira près de 200 cadres dirigeants issus d’entreprises marocaines, certaines déjà actives sur la scène internationale, tandis que d’autres font face à une concurrence internationale sur le marché intérieur », font savoir les organisateurs de l’événement.

Les « Journées Made in Morocco » visent à promouvoir la marque « Made in Morocco » et à renforcer la réputation collective du Royaume à l’échelle internationale.

Le programme du séminaire comprendra des sessions interactives, des ateliers pratiques et des études de cas animés par des experts marocains et internationaux, couvrant des sujets tels que les accords commerciaux internationaux, la propriété intellectuelle, la défense commerciale, l’arbitrage d’investissement et la construction de la réputation collective.