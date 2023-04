L’industrie publicitaire a repris des couleurs à fin 2022. En témoignent les 7,202 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements réalisés durant ladite période. Cela dit, une certaine disparité peut-être ressentie dans la distribution des montants investis dans les différents secteurs d’activité au Maroc.

Lors d’une table ronde récemment organisée par LesÉco, dans le cadre de son cycle de rencontres Le Cercle des ECO, le cabinet spécialisé en Data Sourcing et analyse, Imperium, a révélé que le secteur des télécoms vient en tête des investissements publicitaires en 2022, avec un budget consacré de 1,281 MMDH (dont 630 MDH alloués à l’affichage). Le montant des investissements a ainsi progressé de près de 31 MDH par rapport à 2021, à noter que les trois opérateurs, à savoir Maroc Telecom, Wana Corporate et Orange Maroc, se partagent les principaux canaux de diffusion, notamment la TV et l’affichage.

Le secteur des télécoms est suivi par l’administration, avec 866 MDH, bien loin des 1,581 MMDH enregistrés durant le pic de la pandémie. Cela s’explique en grand lieu par les investissements alloués aux campagnes de sensibilisation aux risques de la Covid. Les administrations restent toutefois en tête des investissements à destination de la TV, avec 572 MDH.

L’industrie de l’alimentation vient en 3e lieu, avec 539 MDH de budget alloué à la publicité, en hausse de 13 % par rapport à l’année 2021. Il est à noter que le secteur a accordé la plus grande part de ce montant (364 MDH) aux publicités télévisées, sans parler des 8 MDH investis dans l’advertisement dans le cinéma, plaçant l’industrie au-devant de la scène des investisseurs à ce niveau.

Pour sa part, le secteur bancaire vient 4e lieu avec un total de 458 MDH investis en 2022, contre 430 MDH une année auparavant. Les investissements publicitaires des banques ont été partagés à parts égales (plus ou moins) entre l’affichage, la radio et la télévision (138, 137 et 136 millions de dirhams), à noter que la presse écrite n’hérite que de 46 MDH du budget alloué pour sa part.

Le secteur des assurances vient en dernier lieu de ce top 5, avec 380 MDH. Un montant en progression de 230 % par rapport à l’année 2021. La plus grande part du budget publicitaire du secteur, à savoir 252 MDH, est allé à la TV.

Ramadan donne un coup de pouce à la pub

Il est bien connu que le mois de ramadan représente un tremplin pour le secteur publicitaire, puisque les annonceurs s’arrachent la place des meilleurs spots horaires où l’on peut insérer ses produits. En 2021, les investissements publicitaires se sont élevés à 768 MDH, avant de partir à la hausse une année plus tard, pour s’établir à 970 MDH, soit une progression de 26 %.

L’on devrait donc s’attendre à une tendance similaire pour la période 2023, selon les prévisions du secteur, pour les différents canaux de diffusion.

(K.M)