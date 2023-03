L’écosystème des startups au Maroc a réussi à lever 5 millions de dollars à fin février 2023. D’après les données de la plateforme opérant dans l’accélération de l’entrepreneuriat dans la région MENA, WAMDA, le royaume s’est positionné 5e en termes de valeur des investissements pour ladite période.

L’Égypte vient en tête du classement, en termes de valeur d’investissements, avec un total de 422 millions de dollars levés, suivi de l’Arabie Saoudite (316 millions de dollars), des Émirats Arabes Unis (8 millions de dollars) et du Bahreïn (6 millions de dollars). Concernant l’Algérie et la Tunisie, les deux pays ont totalisé des montants de 100.000 dollars et 16.000 dollars.

Pour ce qui est du nombre d’investissements attirés à fin février de l’année courante, 5 startups marocaines ont réussi à lever des fonds, sur un total de 48 projets, plaçant le royaume à la 4e position sur ce point. L’Égypte vient en tête à ce niveau, avec 16 startups, suivi de l’Arabie Saoudite (13), les Émirats Arabes Unis (7) et le Bahreïn (2). L’Algérie et la Tunisie affichent 1 projet chacun.

D’après les données de WAMDA, l’écosystème entrepreneurial dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) s’est valorisé à 760 millions de dollars en février. Celui-ci reste largement dominé par la présence masculine, avec une représentativité de 99,4 % de startups fondées par des hommes, 0,4 % par des femmes et 0,3 % par les deux sexes.

Par activité, le développement de super-applications avec 400 millions de dollars. L’e-commerce vient en second lieu avec 159,7 millions de dollars investis, suivi par la foodtech (135,7 millions de dollars), les solutions intelligentes de la Santé (16 millions de dollars), et les fintechs en 5e position (13,9 millions de dollars).