Selon les données des douanes espagnoles, en 2022 les exportations vers le Maroc ont enregistré un nouveau record historique, atteignant une valeur de 11 748 millions d’euros, soit 23,6 % de plus qu’en 2021

En 2021, le commerce bilatéral avait déjà dépassé les niveaux précédents à la pandémie. Les exportations ont été supérieures de 12,4 % par rapport aux exportations enregistrées en 2019 (année précédant la pandémie).

Le Maroc était le 9ème client de l’Espagne en 2022. Avec 3% des exportations totales, le Maroc est notre troisième marché pays hors UE, seulement derrière les États-Unis et le Royaume-Uni et devant la Chine, qui reçoit 2,1 % des exportations espagnoles.

En 2022, les importations espagnoles de Maroc représentent une valeur de 8 692 millions d’euros, soit 19,1 % de plus qu’en 2021. Le Maroc était le 13e fournisseur de l’Espagne en 2022, avec 1,9 % du total importé par l’Espagne.

Consolidation des échanges commerciaux

En 2022, 18.673 entreprises espagnoles ont exporté vers le Maroc, ce qui est égal à une hausse de 5,8 % par rapport à la même période en 2021. 33,6% de ces structures (6.274 entreprises) sont des exportateurs réguliers.

Pour ce qui des produits échangés entre les deux pays en 2022, les exportations espagnoles vers le Maroc ont concerné les carburants et lubrifiants (17,4%), les équipements, composants et accessoires automobiles (13%), les tissus pour l’habillement (9,3%) et le matériel électrique (4,5%).

De son côté, les exportations marocaines vers l’Espagne ont porté sur le matériel électrique (21,9%), les vêtements pour femmes (18,3%), les équipements, composants et accessoires automobiles (8,3%), les mollusques, crustacés et invertébrés congelés, séchés ou en saumure (73%).