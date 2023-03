Marquée par le savoir-faire français du luxe, Nouvelle DS 7 présente une face avant incisive signée de la technologie « DS PIXEL LED VISION 3.0 » et de l’innovation « DS LIGHT VEIL », ainsi que de matières visant à offrir un raffinement et une sérénité inédits dans le segment.

Un dessin renforcÉ par des lignes acÉrÉes et illuminÉ par « DS PIXEL LED VISION 3.0 » et « DS LIGHT VEIL »

Le caractère de Nouvelle DS 7 se forge à travers des évolutions marquantes à l’avant comme à l’arrière. Toujours élégante, Nouvelle DS 7 présente davantage de dynamisme avec des lignes plus acérées et plus structurées.

La face avant entièrement nouvelle se dévoile par des lignes plus incisives qui font évoluer l’équilibre de chaque élément. Un travail particulier a été mené grâce aux liens très étroits entre les équipes du « DS DESIGN STUDIO PARIS » et les équipes de production de l’usine de Mulhouse (France) pour parvenir à des résultats exceptionnels en termes de qualité et de robustesse.

La signature lumineuse évolue avec un regard encore plus expressif. La combinaison de nouveaux projecteurs affinés « DS PIXEL LED VISION 3.0 » et de feux de jour « DS LIGHT VEIL » est fluide et réalisée dans un esprit haute couture.

DS LIGHT VEIL est une première mondiale. Les feux de jour sont inspirés des travaux réalisés sur « DS X E-TENSE » et « DS AERO SPORT LOUNGE ». La lumière semble passer au travers de la teinte de caisse. « DS LIGHT VEIL » est constitué d’un feu de jour et de quatre traits lumineux verticaux composés de 33 LED. Cette innovation se situe dans le procédé de fabrication : la surface polycarbonate gravée au laser est peinte sur la seule surface interne de manière à lui donner un aspect alternant lumière et zones peintes couleur caisse. Elle crée un effet de profondeur et de la brillance telle une pièce de joaillerie. « DS LIGHT VEIL » s’allume et s’éteint dans un jeu au verrouillage et au déverrouillage.

« DS PIXEL LED VISION 3.0 » présente une toute nouvelle technologie qui ajoute une dimension supplémentaire aux modèles matriciels. Les modules « PIXEL » de Nouvelle DS 7 se différencient par une gestion optimisée du flux lumineux, tout en conservant les 3 modules identitaires que l’on retrouve sur l’ensemble de la gamme. La fonction PIXEL permet une prestation d’éclairage optimum. Le flux lumineux est plus puissant, plus homogène avec une portée accentuée jusqu’à 380 mètres (feux de route). À moins de 50 km/h, la largeur du faisceau atteint désormais 65 mètres. Côté intérieur, les deux modules feux de croisement/feux de position s’allument ensemble. Côté extérieur, le module feux de route PIXEL est doté de 84 LED sur trois rangées. La fonction d’éclairage en virage est gérée par l’intensité des LED extérieures du module PIXEL en fonction de l’angle au volant.

Les « DS WINGS » sont affinés et arborent une teinte déclinée selon les versions. Élargie, la calandre est ennoblie de subtils motifs en pointe de diamant et vient compléter une jupe entièrement redessinée

Plus fins, les feux arrière LED au traitement écailles à effet vortex sont eux aussi redessinés, avec une métallisation sombre. Ils viennent souligner l’expression unique de Nouvelle DS 7. Le volet de coffre est retravaillé avec des lignes plus marquées, tandis que le nom « DS AUTOMOBILES » vient désormais signer la face arrière visuellement étirée de Nouvelle DS 7.

Les roues participent au caractère dynamique du profil de Nouvelle DS 7. Dotées d’inserts, les nouvelles jantes 19 pouces « EDINBURGH » et « SILVERSTONE » optimisent l’efficience aérodynamique tandis que leur traitement stylistique magnifie l’effet de diamètre perçu.

L’entourage des vitres et les barres de toit sont proposés avec une déclinaison noir brillant pour renforcer le dynamisme de la silhouette.

Six teintes sont disponibles : les nouveaux gris laqué et bleu saphir complètent le gris platinium métallisé ainsi que les autres teintes : noir perla nera, cristal pearl et blanc nacré.

La technologie au cœur de l’offre de Nouvelle DS 7

Le système d’infodivertissement est l’une des nouveautés majeures de Nouvelle DS 7 avec l’intégration de « DS IRIS SYSTEM ». Cette solution présente une interface entièrement revue, totalement configurable, réactive et fluide et secondée par une reconnaissance vocale naturelle. L’écran tactile 12″ haute résolution redessiné affiche un menu composé de widgets pour accéder à toutes les fonctions d’un seul geste : pour gérer la navigation connectée, la climatisation, les sources audionumériques et toutes les données du voyage. Cet écran au grand confort d’utilisation permet également d’afficher les visions avant et arrière, fournies par de nouvelles caméras numériques haute résolution, ou d’accéder à la fonction Mirror Screen en Wi-Fi.

Un nouveau grand combiné 12 pouces numérique aux pages modulables et personnalisables présente un graphisme renouvelé, regroupant toutes les informations essentielles telles que les flux d’énergie des versions hybrides rechargeables.

Des technologies uniques dans le segment

Nouvelle DS 7 présente également des technologies pour davantage de sécurité par le « DS DRIVER ATTENTION MONITORING » et le système de conduite semi-autonome de niveau 2, « DS DRIVE ASSIST ».

« DS DRIVER ATTENTION MONITORING » analyse le niveau d’attention du conducteur grâce à deux caméras. La première vérifie le comportement du véhicule dans son environnement, et la seconde, placée face au conducteur, diagnostique l’orientation du regard, du visage et les battements de paupières qui traduisent le niveau de somnolence et d’attention… C’est inédit dans le segment.

Nouvelle DS 7 est équipée de « DS DRIVE ASSIST », doté d’un régulateur de vitesse adaptatif capable de gérer l’arrêt et le redémarrage sans intervention du conducteur et d’une assistance permettant au conducteur de maintenir le véhicule à l’endroit où il l’a positionné dans la voie.

Un catalogue de trois niveaux de finition et Deux motorisations

La gamme de Nouvelle DS 7 s’articule autour de trois niveaux de finition avec des lignes distinctes : « PERFORMANCE LINE », « RIVOLI » et « OPÉRA ». Les finitions gagnent des équipements de série supplémentaires.

Une motorisation diesel

Nouvelle DS 7 reste proposée avec une motorisation diesel BlueHDi 130 associée à une boîte automatique 8 rapports. Dotée d’un turbo à géométrie variable et d’une injection directe haute pression, elle dispose de toutes les dernières technologies pour des consommations homologuées à 5,5 litres/100 km et des émissions de CO 2 à 143 grammes par km.

Une motorisation hybride rechargeable

Pour Nouvelle DS 7 E-TENSE 225 (moteur essence de 180 chevaux et une machine électrique sur le train avant de 110 chevaux), l’autonomie est homologuée jusqu’à 80 km (WLTP EAER City) et 65 km (WLTP AER combiné) pour seulement 28 grammes d’émissions de CO2 par kilomètre et une consommation de carburant homologuée à 1,2 litre/100 km.