Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, entame lundi prochain un roadshow à Shanghai et Beijing.

Organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), ce roadshow permettra également à Jazouli de participer à la 20ème édition de l’Auto Shanghai en plus de prendre part à une conférence « Morocco Now » sous le thème « China-Morocco : Bridging our economies through trade and investment ».

Le déplacement sera l’occasion de présenter l’offre du Royaume et d’accélérer le rythme des investissements chinois sur le territoire national.

« Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est imposé comme une terre privilégiée des investissements. Nous assistons maintenant à un véritable momentum Maroc que l’on entend partager avec les opérateurs économiques chinois », a indiqué Jazouli.

Au programme de cette tournée figure également une série de rencontres avec des représentants du gouvernement chinois et des acteurs économiques clé du pays.