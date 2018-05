Infomediaire Maroc – Le Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé- Kénitra a reçu 2 importantes délégations chinoises les 8 et 10 mai. La 1ère prospectait le domaine énergétique notamment les équipements électriques mais aussi les installations d’eau et d’assainissement et les énergies renouvelables.

La délégation a pu découvrir les potentialités de la région et nouer des contacts avec les responsables de plusieurs institutions concernées : REDAL, ONEE, MASEN et AMEE. La seconde délégation, composée de plusieurs sociétés chinoises et de fonds d’investissement prospectait plusieurs secteurs dont notamment le tourisme, le commerce, le transport ou la logistique. Une rencontre a été organisée avec plusieurs institutions afin de leur présenter les attributions du CRI, les raisons d’investir dans la région et les grands projets dont l’aménagement de la Vallée du Bouregreg, les nouveaux pôles urbains autour des gares LGV de Kénitra et Rabat…

A noter que, au cours des échanges, les différents membres ont discuté de l’opportunité de lancement d’une liaison directe avec la ville d’Hong-Kong.

Rédaction Infomediaire.