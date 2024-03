Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit du Maroc s’est établi à 503,1 millions de dirhams (MDH) en 2023, en croissance de 24,4% comparativement à 2022.

Ce résultat reflète essentiellement la bonne performance du produit net bancaire (PNB) qui a progressé de 13,9% à près de 3 milliards de dirhams (MMDH) et la maîtrise des charges générales d’exploitation à 1,6 MMDH, indique un communiqué de Crédit du Maroc, dont le Conseil de Surveillance s’est réuni lundi dernier sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah pour examiner l’activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2023.

La Banque fait également état du maintien d’une forte dynamique d’accompagnement et de soutien des ménages et des entreprises dans la réalisation de leurs projets. Ce soutien, poursuit la même source, s’est matérialisé par une croissance de 5,3 % des emplois clientèle qui ont atteint plus de 51 MMDH en 2023.

Concernant les crédits aux entreprises, ils se sont renforcés de 8,2%, particulièrement en raison des bonnes performances des crédits d’équipement et des crédits à la promotion immobilière qui ont évolué respectivement de 25,2% et 21,3%.

Les crédits aux particuliers, pour leur part, ont progressé de 3,2% pour s’établir à 20,24 MMDH, grâce notamment à la hausse des encours du crédit à l’habitat de 3,7%.

Pour ce qui est du coût du risque consolidé, il s’est situé en 2023 à 445,3 MDH. Le taux de couverture des créances en souffrance s’est établi à 86,1%, en hausse de 126 points de base (pbs) par rapport à 2022.

La hausse annuelle du coût du risque de 135 MDH traduit la poursuite d’une politique prudente en matière de provisionnement. Le taux des créances douteuses et litigieuses s’est établi à 7,9% et affiche une amélioration de 7 pbs.

En outre, Crédit du Maroc fait savoir que ses fonds propres consolidés s’élèvent à 7 MMDH, en hausse de 5,4% par rapport à 2022, grâce aux leviers mis en place par la Banque pour les renforcer et soutenir davantage son développement commercial.

D’après la même source, le Directoire proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende unitaire de 34,2 dirhams par action.