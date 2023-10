Organisé par 2M, le Trophée Tilila a eu lieu jeudi soir au Studio des Arts Vivants de Casablanca. Le prix « Coup de coeur » a été attribué à l’annonceur inwi avec l’agence Shems. Le prix d’honneur a été décerné à l’agence Rapp et à CIH Bank. Tandis que le prix du jury a été remporté par la marque Mia avec Jawjab.

Luttant contre les stéréotypes féminins dans la publicité, le Trophée Tilila milite pour une meilleure représentation de l’image de la femme et de l’égalité femme-homme. Il valorise les démarches inclusives des annonceurs et des agences dans la création publicitaire et la communication audio-visuelle.

Pour ce rendez-vous, devenu incontournable dans l’écosystème national de la publicité, les annonceurs et agences de communication ont pu soumettre leurs créations jusqu’au 31 août 2023 et ont été une fois encore nombreux à soumissionner à travers plus d’une cinquantaine de spots publicitaires en compétition. Durant la cérémonie, le champion olympique Sofiane El Bekkali a remis un Trophée aux Lionnes de l’Atlas suite à l’exploit en Coupe du monde.

Cette année, les 10 spots publicitaires «shortlistés» suite à une première sélection pour la phase finale ont été départagés par un nouveau jury composé de personnalités reconnues tant pour leur compétence professionnelle dans les métiers de la communication et de l’audiovisuel que pour leur engagement en faveur de l’égalité femme-homme. Il s’agit de Basma El Hijri, Amal Chafai, Nawal Elaidaoui, Nawfel Bensari, Nabil Ayouch et Latefa Ahrrare.