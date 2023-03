Présente dans plus de 110 pays, Netafim pose ses valises au Maroc. L’entreprise leader de l’irrigation de précision a, en effet inauguré jeudi sa première usine en Afrique du Nord, en présence de plusieurs ministres et ambassadeurs, ainsi que d’autres personnalités importantes du secteur public et privé de l’agriculture au Maroc.

Avec un investissement de plusieurs millions de dollars, l’usine située dans la région de Kenitra permettra à terme la création de 150 à 200 emplois et aura une production 100% marocaine.

« Cette région a désespérément besoin de pratiques agricoles durables. L’usine de Netafim est construite en plein cœur d’une zone agricole. L’emplacement permettra à la génération verte d’agriculteurs et de petits exploitants, de réaliser leur ambition de bénéficier de l’irrigation goutte à goutte avec des matériaux facilement disponibles, locaux et à bon prix », indique Gal Yarden SVP, président de la division EMEA chez Netafim.

Présent au Maroc depuis trente ans, Netafim promeut la collaboration et accompagne le développement de l’écosystème local comme en témoigne leur travail avec les organisations agricoles locales, comme l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) d’Agadir, pour le déploiement efficace de l’irrigation goutte à goutte.

« L’ouverture de cette usine est à la fois l’aboutissement de notre investissement de trente ans dans la région et une porte d’entrée vers une expansion future. Nous sommes fiers de soutenir le plan « Maroc vert » défendu par le gouvernement pour réaliser le potentiel du paysage naturel et du climat diversifiés et riches du Maroc, avec des pratiques agricoles durables», explique Gaby Miodownick, CEO Netafim.

La production de l’usine sera dédiée au marché local dans un premier temps, afin de répondre rapidement, efficacement et de manière agile aux besoins des producteurs et revendeurs de la marque. L’ambition est cependant de développer l’activité à tout le continent africain, à partir du Maroc.