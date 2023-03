Un réseau marocain des établissements de formation en information et communication vient de voir le jour à l’initiative de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC).

Ce réseau national constituera un cadre de réflexion, de concertation et de coordination en vue d’examiner les moyens susceptibles de favoriser la modernisation et le développement des programmes de formation, initiale et continue, et de la recherche scientifique dans le domaine de l’information et de la communication, notamment les règles et la déontologie de la profession, indique un communiqué de l’ISIC.

Ce réseau sera aussi un espace pour interagir et répondre aux attentes des professionnels à travers l’examen des choix de formations possibles pour les futures générations de journalistes et de communicants.

Selon la même source, il a été convenu de la création dudit réseau ainsi que du réseau africain en marge de la première Rencontre africaine des établissements de formation en information et communication, organisée par l’ISIC les 13 et 14 février dernier. Cette rencontre a été marquée par la participation des instituts africains, des établissements de formation privés et des filières d’information et de communication au sein des universités marocaines.

Les participants à cet événement africain ont décidé à l’unanimité la création d’une organisation africaine englobant les établissements de formation et de recherche dans le domaine du journalisme et de la communication.