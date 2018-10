Infomédiaire Maroc – L’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) tiendra, jeudi et vendredi prochains à Rabat, la 13-ème session de sa conférence générale.

L’ordre du jour de cette conférence comprend, notamment, l’examen des projets de mise en place de la Ligue des établissements de l’enseignement de la langue arabe aux non-arabophones dans le cadre de l’ISESCO, de modification de l’organigramme de l’Organisation et d’amendement de la Charte de l’ISESCO et du règlement intérieur, ainsi que l’examen et l’adoption du rapport d’activité du conseil exécutif depuis la 12-ème session et du rapport du directeur général sur les activités de l’organisation (2015-2017) et l’accréditation des membres du conseil exécutif.

Selon un communiqué de cette organisation, la conférence examinera également, à travers la commission des programmes, le rapport du directeur général sur l’évaluation de l’action de l’ISESCO, le rapport du directeur général pour les années 2013-2015 et le rapport d’étape pour les années 2016-2018, le projet de plan stratégique à moyen terme 2019-2027 et le projet de plan d’action triennal et le budget pour la période 2019-2021, précise le communiqué.

De même, la 13ème session de la conférence examinera, à travers la commission des affaires administratives, financières et juridiques, le rapport financier du directeur général et les comptes de clôture, le rapport de la société d’audit, le rapport de la commission de contrôle financier pour les années 2015-2017 et le rapport du directeur général sur les contributions des États membres au budget de l’organisation et le redressement de la situation financière de l’organisation pour les années 2015-2017.

Prendront part à cette conférence les ministres chargés des secteurs de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication ou de leurs représentants, en plus des représentants de nombre d’organisations régionales et internationales.

Rédaction Infomédiaire