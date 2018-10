Infomédiaire Maroc – Le fonds Amethis annonce la vente de sa participation dans la Compagnie Marocaine de Goutte à goutte et de Pompage (CMGP) au fonds Development Partners International (DPI).

Fondée en 1995, CMGP est un pionnier et leader dans le secteur de l’irrigation au Maroc. CMGP distribue et installe des systèmes d’irrigation et des stations de pompage destinés au secteur agricole et aux infrastructures. Cette gamme de produits comprend notamment des systèmes de micro-irrigation, des équipements de filtration et de fertilisation, du matériel de contrôle et de régulation, des serres, des pompes, ainsi que des systèmes d’arrosage et de goutte-à-goutte.

Depuis son acquisition en 2015, CMGP s’est fortement développée et a considérablement augmenté ses revenus. Aux côtés de son nouveau partenaire DPI, CMGP poursuivra la diversification de sa gamme de produits et l’expansion de son activité en Afrique. Cette cession est la première sortie d’Amethis Maghreb Fonds I, un fonds de 75 millions d’euros consacré à l’Afrique du Nord.

Laurent Demey, Associé-gérant, et Wilfried Poyet, Directeur d’investissement chez Amethis ont déclaré : « La force de travail de CMGP, sa solide réputation sur le marché ainsi que son équipe dynamique ont permis à l’entreprise de franchir une étape importante de son développement. Amethis est très heureux d’avoir pu accompagner CMGP et ainsi prendre part à son succès. Nous espérons que ce nouveau partenariat sera fructueux et nous continuerons de soutenir le développement de CMPG sur le continent Africain ».

La transaction a été conduite par Wilfried Poyet, Directeur d’investissement, pour Amethis et Sofiane Lahmar, Partner, pour DPI. DPI a mandaté Naciri & Associés Allen & Overy comme conseiller juridique et PWC comme conseiller financier. Dentons a été mandaté par CMGP comme conseiller juridique.

