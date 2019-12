Quelque 29 000 jeunes diplômés universitaires italiens ont quitté leur pays en 2018 vers d’autres pays européens en quête d’une vie meilleure, indique lundi l’Institut national des statistiques (Istat).

Le nombre de ces départs est en hausse de 6% par rapport à l’année précédente, selon la même source.

En prenant en compte les cinq dernières années par rapport à la même période précédente, la hausse de jeunes Italiens diplômés partis à la recherche d’une vie meilleure est de 45%, ajoute l’Istat.

Au total, 182.000 Italiens titulaires d’un diplôme universitaire ont quitté le pays en 10 ans, selon la même source.

L’émigration de citoyens italiens peut être partiellement attribuée aux difficultés du marché du travail italien, surtout pour les jeunes et les femmes, estime l’institut.

Par ailleurs, poursuit l’Istat, « vraisemblablement une approche différente à l’idée de vivre dans un autre pays de la part des générations nées et qui ont grandi en pleine époque de globalisation, entraînant les jeunes les plus qualifiés à investir plus facilement leur propre talent dans les pays étrangers où ils ont davantage d’opportunités de carrière et de rétribution ».

Le Royaume Uni reste la première destination pour les Italiens, tous diplômes confondus, avec 21 000 départs en 2018, suivi de l’Allemagne (18 000), de la France (14 000), de la Suisse (10 000) et de l’Espagne (7 000)