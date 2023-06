Du 21 avril au 1er mai 2023, le Sahara marocain, précisément la région de Tinghir, a été le théâtre de la 37e édition du « Marathon des sables – MDS », rassemblant 1085 coureurs venus de 54 pays.

Sofac, partenaire de cette course à pied légendaire, a fait de cet événement l’occasion de promouvoir sa démarche « courir pour un impact positif ». Cette initiative traduit l’importance des dimensions sociale et environnementale dans sa culture d’entreprise.

Partenaire pour la troisième année consécutive du Marathon des Sables, Sofac, spécialiste du crédit à la consommation et du leasing, a pris part à la compétition avec une équipe composée de coureurs talentueux. Parmi eux, Aziz Yachou, qui avait déjà obtenu la troisième place l’année précédente, a réalisé une impressionnante performance en se hissant à la deuxième place du classement final. Il a ainsi été devancé par Mohamed El Morabity, vainqueur incontesté de la course. L’équipe Sofac était également composée du frère d’Aziz, Hamid Yachou, qui s’est classé à la septième position, et du légendaire Lahcen Ahansal, détenteur du record du MDS avec 10 victoires.

Afin de mettre en valeur les moments forts de cette 37e édition, Sofac a organisé une rencontre à Casablanca le vendredi 2 juin 2023. Étaient présents lors de cet événement, le Directeur général délégué de Sofac, Khalid Dbich, le Directeur et fondateur du Marathon des Sables, Patrick Bauer, le Directeur général de l’agence marketing Transatlas Sport Management (TSM), partenaire du MDS, Zaki Lahbabi, ainsi que les trois athlètes de l’équipe Sofac.

Dans un discours enthousiaste prononcé à cette occasion, Khalid Dbich a déclaré : « Le Marathon des sables nous tient particulièrement à cœur. Cet événement sportif véhicule des valeurs fortes, notamment la solidarité et la persévérance qui sont justement inscrites dans l’ADN de Sofac. Il revêt également une dimension sociale et environnementale en phase avec notre culture d’entreprise, qui érige la responsabilité sociale en priorité. »

Patrick Bauer a quant à lui évoqué les défis auxquels les coureurs ont dû faire face pendant l’épreuve. En plus de la compétition acharnée, la course a été disputée sous une chaleur accablante : « Avec la vague de chaleur qui frappait l’Afrique du Nord, cette 37e édition fut particulière. La température avoisinait les 50 °C et, sincèrement, c’était très compliqué, en plus du parcours très exigeant. Mais, comme chaque année, les Marocains ont pu se hisser à la tête du classement. »

Courir pour un impact positif : une compétition sportive et respectueuse de la nature

Afin de minimiser son empreinte carbone, le MDS s’engage cette année dans une série d’initiatives écologiques visant un impact positif et responsable. Notamment, la transformation des bouteilles en plastique utilisées lors de l’événement.

« Cet événement avait une dimension écologique soutenue », précise Zaki Lahbabi. « Toute une organisation a été mise en place. Une équipe de nettoyage se chargeait de la collecte des déchets qui étaient par la suite incinérés. Les bouteilles d’eau récupérées ont, elles, été acheminées à Casablanca afin qu’elles soient transformées en tables et chaises. Le processus de recyclage mis en place lors de cet événement a ainsi permis de réaliser un bilan carbone neutre », conclut-il.

Participer à une compétition internationale de premier plan a permis à Sofac de manœuvrer et de promouvoir sa démarche « courir pour un impact positif ». En effet, consciente de l’importance de la responsabilité sociale et environnementale, Sofac a saisi l’opportunité du Marathon des sables pour faire entendre sa voix.