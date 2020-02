Khalid Benhassan, Directeur du Centre National Mohammed VI des Handicapés et Luis Mora, Représentant de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies au Maroc ont signé à Rabat un plan de travail annuel pour la promotion du bien-être des jeunes et adolescents en situation de handicap selon une approche intégrée et multidimensionnelle.

Le Centre National Mohammed VI des Handicapés et l’UNFPA vont collaborer ensemble cette année pour l’atteinte des principaux objectifs suivants : (i) assurer des services liés à la santé sexuelle et reproductive de qualité et des prestations de prévention, de dépistage et de prise en charge, (ii) promouvoir l’inclusion sociale avec participation active des jeunes et des adolescents en situation de handicap dans les processus de prise de décision les concernant, (iii) encourager la recherche pour générer l’évidence sur la situation des personnes en situation de handicap en santé sexuelle et reproductive et appuyer le plaidoyer auprès des décideurs et partenaires impliqués.

Le Centre National Mohammed VI des Handicapés et l’UNFPA, qui célèbre cette année son 45ème anniversaire au Maroc, mènent un partenariat stratégique qui a permis de renforcer les services de santé sexuelle et reproductive, la prévention et la prise en charge des personnes en situation de handicap survivantes à la violence basée sur le genre.

L’UNFPA, appuie 150 pays, dont le Maroc, dans la collecte des données démographiques à même de comprendre leurs tendances et de développer des politiques permettant d’assurer un développement durable et inclusif.

L’UNFPA est aussi l’agence directrice de l’ONU en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale et les soins de santé maternelle, et l’un des principaux organismes onusiens chargés de faire progresser l’égalité des sexes et de lutter contre la violence basée sur le genre.

L’UNFPA s’associe aussi aux jeunes pour les aider à prendre part aux décisions qui les concernent et renforcer leur capacité à faire progresser les droits fondamentaux et les questions de développement