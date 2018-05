Infomediaire Maroc – Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) a nié avoir cédé des terrains à de hauts responsables et fonctionnaires à 700 dirhams (DH) le mètre carré (m2). Suite à des allégations colportées par un journal national dans son édition de ce lundi, dans un article publié sous le titre « cession de terrains à de hauts responsables et fonctionnaires à 700 DH/m2 », le HCEFLCD a indiqué, dans une mise au point, qu’il s’agissait d’un foncier du domaine forestier d’une superficie de 9 000 m2, mais qui n’en fait plus partie, de par sa situation dans une zone à l’intérieur du périmètre urbain de Kénitra, inscrite dans le Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) et dédiée à l’habitation.

Ce foncier se trouve au niveau d’un quartier résidentiel, précise la même source, ajoutant que le projet programmé est conforme aux orientations du plan d’aménagement en vigueur et se compose d’immeubles de 196 appartements destinés aux adhérents de la fondation des œuvres sociales des eaux et forêts.

Rédaction Infomediaire.