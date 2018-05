Infomediaire Maroc – La Commune de Fès vient de lancer un appel à candidature pour la création d’une société de développement local (SDL), qui sera chargée de la gestion et de l’exploitation du stationnement sur la voie publique et sur les parcs de stationnement. Les actionnaires de la SDL seront la Commune de Fès à hauteur de 51% au minimum et l’opérateur (un expert en gestion de stationnement) à hauteur de 49% au maximum. Le dépôt des dossiers de candidature devra être effectué avant le 29 juin prochain.

Selon la Commune, les recettes collectées par la commune du service de stationnement des véhicules sont estimées actuellement à près de 5 millions de dirhams (MDH) par an. Et grâce au projet de la SDL, les recettes devraient atteindre, d’ici 3 ans, 18 MDH par an.

A noter que la SDL devra mobiliser un 1er investissement de l’ordre de 74 MDH pour la création d’un parking à 2 niveaux d’une capacité de 500 véhicules, à la place Florence en plein centre-ville.

