Le nouveau Centre de renforcement des compétences de la femme (CRCF), a été inauguré, vendredi à Khouribga, avec pour objectif de dispenser des formations diplômantes et qualifiantes au profit des femmes de la ville.

Édifié et aménagé par le Groupe OCP avec une enveloppe budgétaire de 29,7 MDH, sur une superficie de 5180 m² dont 2295 m² couverte, le centre est doté d’infrastructures variées favorisant les meilleures conditions d’apprentissage. Il comprend une variété d’espaces dont une salle spécialisée, 3 salles de cours, 4 ateliers dont un atelier Services à la personne et une crèche pédagogique, outre un restaurant et une cuisine pédagogique.

D’une capacité totale de 294 places pédagogiques, cette nouvelle structure a été inaugurée à l’occasion de la journée internationale de la femme, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) , Loubna Tricha, du gouverneur de la province, Abdelhamid Chennouri, des responsables du Groupe OCP et de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Cet établissement vient enrichir le dispositif de formation de l’OFPPT dans la région Béni Mellal-Khénifra en garantissant une offre de formation diversifiée dans 9 filières, en créant un espace de synergie et d’apprentissage et en renforçant les soft skills et le mindset entrepreneurial chez les jeunes stagiaires issues de la province de Khouribga.

Porté par « Act4community Khouribga » du Groupe OCP avec ses partenaires l’OFPPT et l’UM6P, le centre a pour objectif la réalisation de formations diplômantes et qualifiantes et l’accompagnement entrepreneurial au profit des femmes et des filles de la province de Khouribga.

Il ambitionne, également, d’insuffler un nouveau souffle à l’inclusion féminine dans le développement économique en proposant des programmes de renforcement des capacités qui mettent l’accent sur les compétences interpersonnelles et l’esprit d’entrepreneuriat et qui offrent une formation diversifiée pour l’empowerment des femmes de Khouribga.