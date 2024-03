Le nombre total d’agences bancaires en activité au niveau national a reculé à 5.811 en 2023, contre 5.914 une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution résulte de la fermeture de 145 agences et de l’ouverture de 42 nouvelles, précise BAM dans un document sur l’implantation bancaire nationale au titre de l’exercice 2023.

Dans le détail, le réseau bancaire national compte 5.606 agences de banques conventionnelles en 2023, contre 5.715 en 2022, 9 de banques off-shore et 196 de banques participatives au lieu de 190 en 2022.

Par banque, la Société Générale Marocaine de Banques (SGMA) a fermé 49 agences au cours de l’année écoulée, tandis qu’Attijariwafa Bank en a fermé 33, Bank of Africa 28, BMCI 20, et le Crédit Populaire du Maroc (CPM) 15 agences.

Par ailleurs, le CPM dispose du réseau le plus dense avec 1.372 agences, suivi par Al Barid Bank (950), Attijariwafa bank (928), Bank Of Africa (653), Crédit Agricole du Maroc (495), CIH (327), SGMA (305), BMCI (270) et Crédit du Maroc (267).

Au niveau des banques participatives, Umnia Bank dispose du réseau le plus large avec 52 agences, devant Bank Assafa (41) et Bank Al Yousr (25).

En termes d’implantation bancaire régionale, la région de Casablanca-Settat compte le plus grand nombre d’agences avec 1.651, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (868), Fès-Meknès (674) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (555).