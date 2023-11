KITEA ouvre une nouvelle page dans son histoire. Le spécialiste marocain de l’ameublement vient tout juste d’inaugurer un nouveau magasin, de 4e génération, sur une superficie commerciale de 10.000 m² au sein du centre commercial Viva Park, à Casablanca.

Nécessitant quatre ans de travail, avec des cabinets marocains et internationaux, ce nouveau concept a mobilisé, selon le management, un investissement de 270 millions de DH et créé 250 emplois directs et 500 indirects.

Ce nouveau magasin entre dans le cadre d’un plan de développement dans le Royaume sur le court terme, d’après Othman Benkirane, directeur général de KITEA.

« Dès 2024, le Groupe compte ouvrir un nouveau KITEA Géant à Kénitra, de 7.000 m², un second de plus de 10.000 m² à Casablanca, et d’autres à Rabat, Tétouan, Marrakech et Laâyoune », confie-t-il à l’InfoMédiaire.

Le management prévoit aussi un développement en Europe et au Moyen-Orient sur le moyen terme.