Infomediaire Maroc – Helios Investment Partners « Helios », leader du capital-investissement en Afrique, a annoncé ce vendredi un partenariat avec Mohamed Kabbadj, Fondateur et Président de KMR Holding Pédagogique (KMR), groupe d’enseignement supérieur marocain.

Ce partenariat vise à appuyer le plan de développement du groupe KMR, au Maroc et en Afrique francophone, indique Helios dans un communiqué, ajoutant que cet investissement prévoit également de développer une plateforme de résidences étudiantes dans la région.

A travers ce partenariat, Helios entend soutenir KMR dans sa nouvelle phase de développement en Afrique francophone, fait savoir le communiqué, ajoutant que l’investissement d’Helios, ayant investi dans le développement de résidences étudiantes au Kenya, vise aussi à développer une plateforme de logements pour étudiants en Afrique francophone.

Suite à la récente acquisition de l’Université Internationale de Casablanca et l’ouverture de la Faculté de Médecine privée à Marrakech, KMR est le premier réseau d’enseignement supérieur francophone en Afrique, relève-t-on.

Avec plus de 8 000 étudiants inscrits, KMR est un acteur incontournable de l’enseignement supérieur privé, souligne la même source, ajoutant que le groupe dispense de nombreuses spécialisations dont des cursus en ingénierie, management, tourisme et hôtellerie, ainsi que des programmes exécutifs.

A cette occasion, Mohamed Kabbadj, Fondateur et PDG de KMR, a déclaré que « ce partenariat avec Helios est déterminant pour le groupe KMR. Le réseau d’Helios et son expertise en matière d’investissement en Afrique contribueront à accélérer les plans de développement de KMR dans la région, et à consolider notre position de leader de l’enseignement supérieur en Afrique francophone. Nous souhaitons par ailleurs nous développer sur le créneau très porteur du logement étudiant et nous appuierons sur l’expérience réussie d’Helios au Kenya ».

Zineb Abbad El Andaloussi, Partner chez Helios, a déclaré que « nous sommes ravis de ce partenariat avec Mohamed Kabbadj qui permettra de consolider sa position de leader de l’enseignement supérieur en Afrique francophone. L’investissement d’Helios a la particularité d’avoir une double portée : accompagner le groupe KMR dans ses perspectives de croissance en Afrique francophone, mais au-delà, contribuer au développement de l’enseignement supérieur en Afrique en palliant à la pénurie de logement grâce à la construction et à la gestion d’une plateforme de résidences étudiantes dans la région ».

