La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE), en partenariat avec la Fondation Arrawaj de la Finance Inclusive, renforcent leur soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des femmes au Maroc.

Dans le cadre de son programme « Women in Business », la BERD fournira ainsi un prêt non garanti de 110 millions de dirhams (10 millions d’euros) à la Fondation Arrawaj.

Ces fonds soutiendront également un soutien étendu aux MPME dirigées par des femmes situées dans les régions touchées par le tremblement de terre d’Al Haouz.

« Ce mécanisme sera renforcé par un programme de coopération technique financé par l’UE. Celui-ci contribuera à fournir des services de renforcement des capacités et de conseil aux MPME dirigées par des femmes afin de soutenir le développement de leur savoir-faire et de leurs compétences entrepreneuriales », fait savoir un communiqué de la BERD.

L’investissement est également appuyé par le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Par le biais de son programme d’inclusion financière, le FEDD+ introduit de nouveaux instruments financiers innovants dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen, ainsi qu’en Europe orientale et dans le Caucase.

« Dans le cadre de la réponse de la BERD au séisme d’Al Haouz, la Fondation Arrawaj bénéficiera également du soutien financier de la Banque, avec un accent particulier sur les MPME dirigées par des femmes dans les régions touchées », fait-on savoir.

Il s’agit de l’une des premières transactions dans le cadre du programme d’intervention initial de la Banque, d’un montant de 250 millions d’euros, pour la période 2023 à 2025, annoncé le mois dernier pour soutenir la reconstruction du Maroc après le séisme.