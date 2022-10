La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec l’appui du Fonds vert pour le climat (FVC) et de l’Union européenne (UE), a accordé, mercredi, 13 millions d’euros à Bank of Africa (BOA) pour soutenir la transition écologique du Maroc.

BOA et sa filiale de leasing, Maghrebail, étendront le financement, dont 9,75 millions d’euros seront fournis par la BERD et 3,25 millions d’euros par le FVC, sous forme de sous-prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et autres sociétés pour soutenir leurs investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, indique la BERD dans un communiqué.

Ces fonds sont une extension d’un prêt existant, fourni dans le cadre du mécanisme de financement de l’économie verte (GEFF), signé par la BERD et BOA en septembre 2021, afin de répondre à une demande soutenue de financement vert, précise l’institution basée à Londres. Le nouveau financement comprendra un ensemble de mesures de coopération technique, financées par la BERD, l’UE et le FVC pour aider à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi global du projet, ajoute la Banque, notant qu’un consultant de projet continuera également à proposer des sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation aux technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, ainsi qu’aux choix technologiques optimaux pour les sous-emprunteurs, reflétant les dernières évolutions du marché.

L’UE fournira une subvention de 1,43 million d’euros, correspondant à une incitation moyenne de 10% pour les entreprises marocaines, afin de stimuler les investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, détaille, par ailleurs, la BERD.

Afin de »renforcer l’égalité des chances et de combler les écarts entre les sexes », la ligne de crédit servira également à promouvoir l’accès des femmes au financement climatique, ainsi qu’à former plus de personnel des succursales de BOA à la finance verte tenant compte de la dimension de genre, souligne la Banque. BOA est la troisième plus grande banque du Maroc. Le groupe, présent dans 32 pays, notamment en Afrique subsaharienne, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, est coté à la Bourse de Casablanca. Il est l’un des principaux partenaires de la BERD en matière de financement vert, avec 113 millions d’euros de prêts verts accordés dans le cadre de leur coopération.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d’opérations en 2012. À ce jour, la BERD a investi plus de 3,8 milliards d’euros dans le pays à travers 90 projets.