L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a pris part, en tant que partenaire officiel, au congrès international de l’automobile « Automobilwoche » qui s’est déroulé à Berlin les 25 & 26 Octobre derniers.

A ce titre, une importante délégation marocaine, présidée par Mohcine JAZOULI, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, accompagné du Directeur Général de l’AMDIE, Ali SEDDIKI, s’est rendue à ce congrès d’envergure, qui représente la Plateforme numéro 1 pour les rencontres des décideurs et acteurs de l’industrie automobile du monde entier.

Cette édition de l’Automobilwoche était d’autant plus attendue qu’elle a marqué le retour de cet événement de premier plan après deux années d’absence en raison de la Covid 19.

Durant l’allocution qu’il a prononcée lors de sa participation à ce congrès, Mohcine JAZOULI a rappelé que grâce à la Vision du Roi Mohammed VI, le Maroc a su transformer les défis majeurs auxquels fait face le monde aujourd’hui en opportunités pour attirer les investissements. C’est ainsi que le Royaume a su judicieusement se positionner aujourd’hui au centre de la nouvelle carte mondiale des relocalisations des chaînes de valeurs et de la décarbonation.

La participation marocaine à ce congrès a également été marquée par la tenue de tables rondes et par l’organisation d’une série de rencontres d’affaires et de rendez-vous B2B entre la délégation marocaine et les opérateurs allemands.

Cet événement a été marqué par la présence d’un parterre de personnalités distinguées de l’industrie automobile, parmi lesquelles Carlos Tavares, CEO de Stellantis, mais aussi Matt Harrison, Président & CEO de Toyota Motors Europe, Clotilde Delbos, Deputy CEO du Groupe Renault et Murat Aksel, Directeur des achats du Groupe Volkswagen.

Depuis 2015, l’AMDIE s’est fortement impliquée dans chacune de ses participations aux congrès de l’Automobilwoche. Cela a permis au Maroc de gagner en visibilité, de renforcer son réseau et de nouer des partenariats avec les industriels du secteur automobile prenant part à cet évènement.