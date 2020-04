‘‘La stratégie adoptée par le Maroc, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, pour faire face à la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus est claire et efficace. Le Maroc a adopté une réponse rapide et décisive dès l’apparition des premiers cas, en décidant de fermer ses frontières terrestres, aériennes et maritimes, et en prenant une série de mesures préventives et proactives très strictes pour contenir la propagation du coronavirus, dont l’efficacité a été reconnue par de nombreux pays et institutions internationales, comme l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres”

José Garcia Infante, Président de l’Observatoire Hispano-Marocain de Sécurité et des Droits de l’Homme