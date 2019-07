‘‘L’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) s’inscrit parfaitement dans la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique intégrée et prospère. Selon la vision de SM le Roi Mohammed VI, la création de la ZLECAF, loin d’être une fin en soi, marque le début d’un dessein collectif plus vaste. Elle est l’expression d’un nouveau modèle de co-développement en Afrique, d’un modèle inclusif, solidaire et efficient, au service du citoyen africain’’.

Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale