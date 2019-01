Infomédiaire Maroc – « La politique éducative en faveur des enfants en situation de handicap a connu ces dernières années des avancées importantes sur le plan normatif grâce à la ratification des conventions internationales pertinentes et à l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires, mais au niveau des faits, de la pratique éducative et des mentalités, nous sommes encore loin du compte. Pour donner l’effectivité requise à ce cadre normatif, de gros efforts doivent être consentis en direction d’une prise de conscience collective du fait qu’on ne saurait réduire une personne humaine, quel que soit son âge, à ses carences ou à ses déficiences et que rien n’est plus injuste que cet essentialisme réducteur ».

Omar Azziman, Président du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique

Rédaction Infomédiaire