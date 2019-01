Infomédiaire Maroc – Le constructeur américain Ford a annoncé le rappel de plus de 953 000 véhicules dans le monde pour remplacer les gonfleurs d’airbag qui présentent des défaillances.

Le rappel touche plus de 782 000 véhicules aux États-Unis, un record, et concerne les modèles Ford Edge, Lincoln MKX 2010, Ford Ranger 2010 et 2011, Ford Fusion, Lincoln MKZ 2010-2012, Mercury Milan 2010 et 2011 et Ford Mustang 2010-2014.

Rédaction Infomédiaire