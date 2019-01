Infomédiaire Maroc – ‘‘Dans de nombreuses régions, les changements climatiques détériorent des systèmes critiques tels que la sécurité de l’eau, la sécurité alimentaire et la santé, et contribuent au déplacement de populations. Les catastrophes liées au climat impactent également les conflits et entravent le développement économique et social, en particulier dans les pays qui sont fortement tributaires de certains domaines, tels que l’agriculture ou le tourisme. En outre, les phénomènes à évolution lente, tels que l’élévation du niveau de la mer, mettent en péril l’existence même de certains Etats des océans Pacifique et Indien’’.

Omar Hilale, Ambassadeur du Maroc à l’ONU

Rédaction Infomédiaire