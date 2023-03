Dans le cadre des auditions concernant les allégations techniques non prouvées, formulées par Citizen Lab, Amnesty International et Forbidden Stories, la Commission Nationale de Contrôle de Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a annoncé qu’elle auditionnera ce vendredi un spécialiste international en Intelligence stratégique (axée sur l’impact des ingérences cyber malveillantes, liées aux actions intrusives et sur la prégnance des conflits géoéconomiques).

Cette audition portera sur le thème des règles déontologiques relatives aux problématiques de l’attribution (activité permettant d’attribuer les responsabilités après observations de traces techniques).

Continuant d’avancer sur l’étude des documents fournis par Amnesty International, la CNDP a, dans le même esprit, adressé une invitation, pour audition, au Laboratoire Citizen Lab, précisant qu’elle demeure ouverte à la tenue de réunions de travail avec d’autres entités s’intéressant au sujet.

La Commission rappelle, dans ce sens, que les premières auditions tenues avec des experts nationaux et internationaux ont permis de constater l’importance du travail sur le volet technique en vue de comprendre les différents mécanismes, selon une approche dépassionnée, impartiale et loin de tout a priori, relevant que cette dynamique commence à donner ses fruits et ses premiers résultats seront portés au public dès leurs finalisations.

Les premières auditions tenues avec des experts nationaux et internationaux ont permis également de relever l’importance de la mise en place, comme annoncé à Tanger le 25 février 2023, d’un réseau international pour définir les réglementations pour un usage éthique des technologies.

La CNDP continue, en vue de préparer ses conclusions, d’échanger avec des experts nationaux et internationaux et d’étudier différents rapports et témoignages, selon les normes scientifiques, techniques et déontologiques d’usage.