Ces réunions, présidées par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, en présence des responsables concernés du ministère, s’inscrivent dans le cadre du processus de dialogue sectoriel que le ministère a entamé avec les professionnels du transport routier au Maroc, en vue d’examiner et de trouver des solutions appropriées aux problématiques et contraintes auxquelles sont confrontés ces professionnels, précise le ministère dans un communiqué.

Et d’ajouter qu’un climat de confiance, d’échange constructif et de partenariat responsable ont marqué ces rencontres dédiées à la présentation du bilan de travail conjoint avec les professionnels durant l’année 2022, concernant la révision des conditions d’accès et de maintien de la profession, la révision et la simplification de certaines procédures liées à cette activité, et la digitalisation des services dédiés aux professionnels de la location de véhicules sans chauffeur.

Pour le programme de travail conjoint durant l’année 2023, il a été convenu de poursuivre le dialogue et d’intensifier les rencontres pour entamer la mise en œuvre de ce qui a été convenu durant l’année 2022, notamment le nouveau projet de cahier des charges, préparé en partenariat avec les professionnels, et qui vise l’encadrement de cette activité en plus de poursuivre la digitalisation des services dédiés aux professionnels de la location de véhicules sans chauffeur et d’étudier la possibilité d’établir un contrat type entre l’agence et son client, ainsi que la préparation d’une plate-forme électronique à cet effet.

Ces réunions se sont conclues par l’approbation et la signature des participants du procès-verbal relatif au bilan de l’année 2022 et du plan de travail de 2023 entre le ministère et les représentations professionnelles.