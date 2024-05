La communauté des « Young Global Leaders » (YGL – Jeunes Leaders Mondiaux) du Forum économique mondial (FEM), connu sous le nom du Forum de Davos, tient son premier learning journey au Maroc du 20 au 24 mai courant.

Organisé sous les auspices du FEM, le YGL learning journey au Maroc est une expérience immersive à laquelle prend part des « Young Global Leaders » de 11 pays notamment l’Arabie Saoudite, l’Argentine, la Chine, les États-Unis, la Géorgie, l’Inde, la Jordanie, la Mongolie, le Pakistan, la Palestine et la Suisse, indique le « Forum of Young Global Leaders » du FEM dans un communiqué.

L’objectif de cette visite est d’explorer les avancées du Royaume dans des domaines stratégiques tels que l’innovation, la technologie, la sécurité alimentaire, la finance, l’agriculture, l’infrastructure et la logistique, ajoute la même source.

Leaders d’opinion et à la tête d’institutions publiques et privées, les participants au premier YGL learning journey au Maroc auront l’occasion d’échanger avec des dirigeants d’institutions marocaines de premier plan comme le groupe OCP, le groupe CDG, Casablanca Finance City, le complexe du Port de Tanger Med et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

La délégation sera également reçue par la ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.

Les réunions et séances de travail seront ponctuées de visites touristiques et d’activités sociales, pour découvrir la beauté des paysages, la force des traditions et la noblesse du savoir-faire ancestral du Maroc. Ce sera également l’occasion d’apprécier les valeurs de tolérance et le sens du vivre-ensemble qui caractérisent le Royaume.

Cette initiative intervient quelques mois après le module de formation exécutive dispensé au profit des membres de la même communauté, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le FEM et l’UM6P. Elle contribuera au rayonnement du Maroc et à la consolidation de son image en tant que nation de valeurs, d’ouverture et de progrès à l’échelle mondiale.