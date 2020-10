La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé, mercredi, avoir enrichi le bouquet des téléservices SIMPL par une nouvelle fonctionnalité de télépaiement, et ce dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration des services offerts aux contribuables.

Ainsi, outre les fonctionnalités déjà déployées permettant aux adhérents au SIMPL d’effectuer, sans avoir à se déplacer aux locaux de la DGI, le règlement spontané des différents impôts et taxes, ce service a été étendu au paiement en ligne des avis d’imposition (Titres et Ordres de Recettes), précise la DGI dans un communiqué. Cette fonctionnalité est accessible directement à partir du lien: “https://simpl-cf.tax.gov.ma/comptefiscal/login” ou via le portail Internet de la DGI à l’espace SIMPL/Compte fiscal, fait savoir le communiqué.