L’autorité indienne de régulation du médicament (DCGI) a prolongé la durée de conservation de Covishield, le vaccin d’Oxford-AstraZeneca contre la COVID-19, de six à neuf mois à compter de sa date de fabrication.

Dans une lettre adressée au Serum Institute of India (SII), gigantesque complexe où est produit le vaccin d’AstraZeneca sous le nom de “Covishield”, le contrôleur général de la DCGI, Venugopal Somani, a annoncé que le SII est autorisé à appliquer la durée de conservation de neuf mois aux flacons non encore étiquetés.

La DCGI a déclaré qu’elle n’avait aucune objection en ce qui concerne la “prolongation de la durée de conservation du vaccin Covishield” dans un flacon en verre multidose (10 doses-5 ml) de six mois à neuf mois.

“Vous êtes autorisé à appliquer la durée de conservation de neuf mois aux flacons non étiquetés disponibles sur place, à la condition que les détails de ce stock, par lot, soient soumis à la DCGI et au laboratoire central des médicaments, Kasauli”, a expliqué le responsable indien.

Le gouvernement indien avait approuvé, début janvier pour une “utilisation d’urgence”, deux vaccins: Le Covaxin inventé et développé localement par la société Bharat Biotech et Covishield d’Oxford/AstraZeneca fabriqué par le Serum Institute of India.

Par ailleurs, le pays de 1,3 milliard d’habitants a administré à ce jour plus de 63 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 selon le ministère de la Santé qui a rappelé que la vaccination sera ouverte à compter du 1er avril aux personnes âgées de plus de 45 ans.