La finale de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020) entre l’Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) et le Moghreb Athletic Tétouan (MAT) sera disputée le samedi 14 mai au Grand Stade d’Agadir, annonce la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

L’AS FAR s’était imposée, en demi-finales, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad Athletic Club (WAC) aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.