La Fondation Attijariwafa bank lance une nouvelle exposition artistique intitulée « Mix & Match : les influences d’hier, l’inspiration de demain », et ce du 26 septembre au 17 novembre 2023 à l’espace d’art Actua.

En puisant à nouveau dans sa collection et en réalisant un parallèle avec les productions des élèves de son programme pédagogique « Académie des Arts », la Fondation offre à son public un spectacle visuel inédit où se mélange l’expression abstraite, franche et nerveuse aux couleurs brutes de Jilali Gharbaoui, le réalisme et l’expressionisme sur un ton de paix et de défense des libertés d’Ahmed Ben Yessef, ou encore le tracé fluide, la peinture et la saturation de l’espace propres à Fatima Hassan El Farouj.

Ouverte au public avec un programme d’animation à la clé, cette exposition s’inscrit dans la continuité d’une série d’explorations thématiques menées par le pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank.

L’objectif est de rendre la riche collection du Groupe encore plus accessible au public et de mettre en avant le potentiel artistique des élèves parrainés dans le cadre du programme d’éducation artistique « Académie des Arts », qui existe depuis plus d’une décennie et qui a bénéficié à des milliers de lauréats.

« Mix & Match » opère comme un miroir qui représente d’un côté des oeuvres avec plus d’un demi-siècle de créativité, de fraîcheur et d’originalité, signés par les artistes de l’École de Casablanca à l’Ecole du signe et du lettrisme, en passant par la peinture dite naïve et spontanée… et d’un côté reflète la créativité débordante d’une jeunesse accompagnée et formée grâce à la Fondation Attijariwafa bank aux fondamentaux de l’expression plastique, qui conjuguent calligraphie, symboles, pop art, figuration ou encore l’abstraction visuelle.