La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Souissi-Rabat a lancé un Master en Business Administration (MBA), dispensé entièrement en anglais.

Dans un communiqué, la faculté indique que ce programme est conçu pour accueillir des étudiants issus de divers horizons académiques, et est ouvert aux licenciés de toutes spécialités, à condition de démontrer un niveau avancé en langue anglaise.

Le MBA, poursuit l’établissement d’enseignement supérieur, est reconnu pour sa dimension internationale. Il s’adresse aux managers, cadres, dirigeants et étudiants qui souhaitent propulser et dynamiser leur carrière ou entamer une reconversion professionnelle.

Ce Master est considéré comme un accélérateur de carrière. Il s’adresse généralement aux chefs d’entreprise qui souhaitent diversifier leurs compétences et/ou prendre des responsabilités plus importantes. D’origine anglo-saxonne, ces formations se sont développées sur tous les continents et dans de multiples spécialités, fait savoir le communiqué.

La formation porte en grande partie sur la gestion de projets. Les participants sont amenés à travailler sur une des problématiques de leur entreprise. Ainsi, les cours théoriques sont mis en pratique, souligne la même source.

Ce diplôme couronne toutes les études effectuées par les étudiants, relève la faculté, ajoutant qu’il permet, outre de renforcer l’employabilité, et prétendre à des postes à haute responsabilité.

Ce Master permet d’acquérir des compétences managériales générales, mais aussi des connaissances techniques et des savoir-faire dans des domaines spécifiques tels que la transformation digitale, la finance d’entreprise, le marketing stratégique, l’éthique et RSE, etc.

La formation légitime les acquis professionnels des étudiants et leur permet d’accéder à un niveau de responsabilité plus élevé au sein de leur entreprise, de pouvoir manager des équipes ou encore d’accompagner des projets de reconversion professionnelle.

Ce programme s’inscrit dans la lignée des initiatives précédentes de la faculté, telles que la licence en Business Administration, les centres d’Excellence Souissi Business School (SBS), investissement et commerce international, gouvernance publique et territoriale.