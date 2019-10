{"id":155,"instanceName":"OCP BENGUERIR ","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/OCPJPG.jpeg","youtubeID":"UFLS-K6r9ZE","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Poursuivant leur engagement pour la promotion de l’innovation technique, scientifique et industrielle au service de l’agriculture durable, le Groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique organisent du 7 au 9 octobre 2019 à Benguérir la cinquième édition du Symposium International sur l’Innovation et la Technologie dans l’Industrie des Phosphates (Symphos). Lancé en 2011, cet événement qui a lieu tous les deux ans, est devenu un carrefour international de l’innovation autour des phosphates et ses dérivés.



Sur le thème des technologies innovantes et disruptives pour une industrie du phosphate durable, le Symphos 2019 met cette année à l’honneur les nouvelles solutions et tendances en matière de valorisation des phosphates et dérivés. La recherche et les perspectives de développement du secteur sont également au cœur des rencontres et échanges qui réuniront plus de 900 participants venus d’une quarantaine de pays.

Rassemblé à Benguérir, l’écosystème mondial du phosphate sera représenté à travers la présence de grands acteurs mondiaux de l’industrie, de fabricants et de fournisseurs d’équipements, de start-up et de concepteurs de nouvelles technologies, mais aussi d’instituts et d’établissements de recherche, d’universitaires et de sociétés savantes, de bureaux d’études et d’ingénierie spécialisés ou encore de cabinets de conseil et d’associations.

Au sein de la Ville Verte Mohammed VI de Benguerir, une cité de science et du savoir au service du développement durable du continent africain, le Symphos 2019 profitera d’infrastructures de premier plan. L’Université Mohammed VI Polytechnique accueillera une programmation qui comprendra des conférences plénières, des workshops, des tables-rondes, des communications orales et des rencontres BtoB. Des visites des sites du Groupe OCP seront également proposées aux participants.

Au total, 18 thématiques seront couvertes avec un focus sur les fertilisants « intelligents », les technologies de rupture, l’environnement et la durabilité, l’économie circulaire et l’optimisation des procédés et ressources. Cette nouvelle édition sera en outre marquée par l’introduction de thématiques et dispositifs nouveaux autour du rôle de l’ammoniac, un élément essentiel à la fertilisation des sols, et des enjeux de la digitalisation et de l’intelligence artificielle. Le Symphos 2019 sera aussi l’occasion d’annoncer la mise en place d’un réseau international de la communauté Symphos. Composée de scientifiques et d’industriels, cette entité aura pour mission de développer des travaux de recherche sur les vertus du phosphore et des phosphates, selon une démarche scientifique et technique.