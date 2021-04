– La France a ouvert, mercredi, au public des archives relatives à la période du génocide au Rwanda entre 1990 et 1994, selon une publication dans le Journal officiel.

– L’Association Internationale du transport aérien (IATA) a émis le souhait que les gouvernements africains renflouent les compagnies aériennes pour prévenir leur effondrement occasionné par la pandémie de Covid-19.

– Des présidents de certains pays d’ Afrique australe vont tenir une réunion d’urgence sur la crise qui secoue actuellement le nord du Mozambique, où des insurgés se sont emparés le mois dernier de la ville de Palma, dans le nord du pays, a annoncé mardi la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

– Au moins 50 personnes auraient péri suite à une probable épidémie de choléra qui s’est déclarée cette année dans certaines régions du Nigeria , ont confirmé mardi les autorités sanitaires du pays.

– L’Etat du Cameroun a mobilisé 127 milliards de FCFA, environ 227 millions de dollars, sur le marché des titres publics de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) au cours du premier trimestre 2021.

– Le gouvernement tchadien vient de mettre en place un programme visant à renforcer les capacités du personnel de santé, médecins, paramédicaux et autres corps non soignants intervenant dans le système de santé.

– L’ Afrique du Sud a signé un accord avec Pfizer Inc pour l’acquisition de 20 millions de doses du vaccin Covid-19, a indiqué mardi le directeur général adjoint du ministère de la Santé, Anban Pillay.

– Women in Africa, plateforme internationale consacrée aux talents africains , a lancé, mardi, la 5ème édition de son programme WIA 54 dédié au soutien de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

– Le Président ivoirien Alassane Ouattara a procédé, mardi, à la signature de plusieurs décrets portant nomination des membres du nouveau gouvernement du pays, un mois après la victoire de son parti, le RHDP, aux élections législatives.

– La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), a établi un partenariat avec OCP Africa pour soutenir son programme Agribooster en Côte d’Ivoire , dont l’objectif est de soutenir les riziculteurs et améliorer les chaînes de valeur agricoles dans le pays.

– Le gouvernement rwandais a salué la décision d’un tribunal de l’ONU refusant la libération anticipée du célèbre génocidaire rwandais, Théoneste Bagosora, considéré comme “le cerveau” du génocide de 1994, qui a fait près d’un millions de morts, selon l’ONU.

– Le Maroc et le Sénégal ont signé, lundi à Dakhla, deux accords de coopération et un mémorandum d’entente destinés à promouvoir leur partenariat dans les domaines de la décentralisation, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’aviation civile.