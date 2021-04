Le Centre Africain d’intelligence Stratégique (CISPaix), organisation basée à Dakar, a attribué son prix “The Best of Peace and Security-BPS 2020”, à Mohammed Benhammou, président du Centre Marocain des Etudes Stratégiques (CMES) et président élu de la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques (FAES).

“Après l’examen de la conformité des actes posés avec nos principes de recherches et de valeurs sur l’équité, la diversité et l’inclusion, la Direction du CISPaix a décidé d’attribuer le Prix BPS 2020 au Professeur Benhammou, en reconnaissance à la pertinence de ses actions et perspectives au sein de la communauté des experts des questions stratégiques et sécuritaires”, lit-on dans l’exposé des motifs de l’attribution du prix, parvenu mercredi à la MAP.

Dans ce document signé par le Directeur général du CISPaix, Dr Abdoul Latif Aidara, le Centre Africain d’intelligence Stratégique exprime “toute sa fierté de célébrer, par l’attribution de sa distinction ‘BPS 2020’, le mérite d’une personne exemplaire dont la portée des actions en faveur de la pacification du Monde et de l’Afrique en particulier suscite l’admiration et constitue une source d’inspiration pour tous les responsables africains”.

Cette distinction représente un témoignage de reconnaissance qui souligne l’apport intellectuel de cette personne à la communauté universitaire africaine toute entière, souligne la même source.

Expert International sur les Questions Stratégiques et de Sécurité, M. Benhammou est Professeur en Sciences Politiques, en Evaluation des Politiques publiques et en Relations Internationales, aux universités François Rabelais (Tours) et Mohammed V-Souissi, ainsi qu’à l’Ecole Nationale d’Administration de Rabat.

Il est président du Centre Marocain des Etudes Stratégiques (CMES), président élu de la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques (FAES) et coordinateur du Réseau International des Questions Stratégiques, basé à Washington.

Membre du corps professoral des classes de Master du CISPaix de Dakar et de Doctorat de l’UPEACE (Université pour la paix des Nations unies), M. Benhammou est l’auteur de plusieurs publications, et initiateur de la rencontre annuelle “Marrakech Security forum” (MSF), qui a organisé plus d’une dizaine de conférences internationales sur la sécurité et la paix en Afrique.

Basé à Dakar, le Centre Africain d’intelligence Stratégique (CISPaix) est une organisation qui appuie les pouvoirs publics africains dans la recherche, les études et la formation, pour la stabilité, la paix et la sécurité.