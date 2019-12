– Grande Bretagne : La livre sterling poursuivait ce vendredi son mouvement haussier vendredi face à l’euro et au dollar, dopée par la victoire sans appel des conservateurs aux législatives.

– Ecosse : La victoire des conservateurs aux élections législatives organisées jeudi au Royaume-Uni « renforce le mandat » pour un nouveau référendum sur l’indépendance du pays, a déclaré ce vendredi la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

– Suède : Le Premier ministre Stefan Löfven se rendra en Corée du Sud, du 18 au 20 décembre, à la tête d’une importante délégation commerciale pour parler investissement, opportunité d’affaires et désarmement nucléaire.

– USA-Chine : Les tensions commerciales entre les deux pays semblent s’orienter vers un dénouement, selon le président américain, Donald Trump, qui a évoqué ce jeudi « un grand accord » en vue.

– Argentine : Le ministre des Relations extérieures, Felipe Solá, a annoncé que l’ancien président bolivien, Evo Morales, était arrivé, ce jeudi, pour s’installer dans le pays en tant que réfugié.

-Amérique latine : L’économie du sous-continent clôturera l’année 2019 avec une croissance presque nulle de 0,1%, un net ralentissement par rapport au 1% de 2018, a indiqué la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

– Espagne : La ministre pour la Transition écologique en fonction, Teresa Ribera, a souligné que le gouvernement prévoit la création de 250 000 à 300 000 nouveaux emplois par an, au cours de la prochaine décennie, dans les secteurs liés au changement climatique, en particulier les industries manufacturières et de la construction.

– France : L’Opéra de Paris a enregistré des pertes de l’ordre de 2,5 millions d’euros de recettes de billetterie depuis le début, jeudi dernier, de la grève contre la réforme des retraites, l’une des mesures phares du programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

– France : Le Sommet sur le Sahel qui devait se tenir lundi prochain dans la ville française de Pau, a été reporté à début 2020, et ce suite à l’attaque meurtrière mardi contre l’armée nigérienne, a annoncé ce jeudi l’Elysée.

– Espagne : Le Roi Felipe VI d’Espagne a proposé le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, comme candidat à la présidence du prochain gouvernement lors du débat d’investiture prévu au Congrès des députés, a annoncé la présidente de la chambre basse du parlement espagnol, Meritxell Batet.

– Brésil : La police fédérale a entamé à Sao Paulo une enquête sur Telefónica Brasil, filiale de la multinationale télécom espagnole Telefónica, dans le cadre de l’opération anticorruption Lava Jato.

– Etats-Unis : Le magazine américain Time a désigné la jeune militante suédoise de la crise climatique, Greta Thunberg, « personne de l’année » 2019.

– Canada : Le gouvernement minoritaire dirigé par le chef des libéraux Justin Trudeau a survécu à un premier vote de confiance à la Chambre des communes depuis les élections fédérales du 21 octobre.

– Etats-Unis : Les négociateurs de la Chambre et du Sénat américains sont parvenus à un compromis pour établir une Force spatiale, un projet voulu par le président Donald Trump.

– Espagne : Un total de 170 074 bébés ont vu le jour au premier semestre 2019, soit le niveau de natalité le plus bas enregistré dans le pays ibérique depuis 1941, indique l’Institut national de la statistique (INE).

– Inde : L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a réussi, cette semaine, à mettre en orbite un satellite d’observation de la Terre par imagerie radar et neuf satellites étrangers, à bord du lanceur sur orbite polaire PSLV-C43, ont annoncé des responsables du programme.

– OMC : L’Union européenne a regretté l’interruption, cette semaine, du fonctionnement de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce, y voyant un revers ‘‘très sérieux’’ pour le système commercial international réglementé .

– France : Le gouvernement a dévoilé, cette semaine, son projet de réforme du régime des retraites, l’une des mesures phares du programme présidentiel du chef de l’Etat, Emmanuel Macron, fortement contesté par les syndicats.

– Russie : Le pays s’inquiète de l’intensification de l’activité de l’Alliance de l’Atlantique Nord (OTAN) à proximité de ses frontières et de celles de la Biélorussie, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Serguei Lavrov.

– Turquie : Le pays a mis en garde contre toute activité d’exploration d’hydrocarbures dans ses eaux territoriales « sans autorisation », après la signature de l’accord de délimitation des frontières maritimes avec la Libye.

– Etats-Unis : Un juge fédéral du Texas a empêché l’administration Trump d’utiliser des milliards de dollars de fonds destinés au Pentagone pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

– Inde : Le gouvernement dépenserait plus de 70 milliards de dollars dans des projets d’infrastructures dans les deux prochaines années, a déclaré le ministre du Transport, Nitin Gadkari.

– Thaïlande : La capitale Bangkok vient de signer un record inédit en faisant un bond de 43 places dans le classement 2019 des villes les plus chères au monde, selon le dernier rapport « Cost of Living » réalisé par ECA International.

– Vietnam : L’hôpital Saint Paul, le plus grand de la capitale Hanoï, s’est empêtré dans un scandale de tests de dépistage du VIH et de l’hépatite B dont les résultats pourraient être biaisés après que des membres du personnel ont coupé les bandelettes de dépistage rapide de ces maladies en deux pour être utilisées par deux patients au lieu d’un seul.

– Indonésie : Le pays encourage le développement des zones industrielles, en vue d’attirer davantage d’investissements pour stimuler la croissance économique nationale.

-Argentine : Le péroniste Alberto Fernandez a été officiellement investi, cette semaine, nouveau président de la République en remplacement de Mauricio Macri (2015-2019).

– Suisse : Une cérémonie marquant la célébration du 1er anniversaire de l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit Pacte de Marrakech, a eu lieu cette semaine à Genève, en présence d’un parterre de hauts responsables d’organisations internationales et de diplomates.

– Etats-Unis : Le président Donald Trump a rencontré, cette semaine à la Maison Blanche, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov en visite officielle aux Etats-Unis.

– CNUCED : Le commerce international et l’économie mondiale ont marqué une période de stagnation en 2019, après avoir continué d’augmenter l’an dernier, selon les nouvelles prévisions de la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement.

– Finlande : Le président de la République Sauli Niinistö a nommé, cette semaine, le 76ème gouvernement du pays dirigé par Sanna Marin, relevant ainsi les membres du cabinet précèdent de leurs fonctions.

– Arabie Saoudite : Marc-Antoine d’Halluin a été nommé nouveau président directeur général du Groupe audiovisuel MBC à compter du 5 janvier 2020.

– UE : L’Union européenne a mobilisé 6 milliards d’euros d’aide en faveur des réfugiés en Turquie depuis 2016, a annoncé la Commission européenne.

– OMC : Le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevêdo, entend « lancer des consultations de haut niveau plus intensives sur la façon de surmonter l’impasse de longue date concernant la désignation des membres de l’Organe d’appel ».

– Grèce : Le président grec, Prokopios Pavlopoulos, s’est entretenu cette semaine à Athènes avec son homologue serbe, Aleksandar Vucic, qui a effectué une visite officielle de deux jours en Grèce.

– Venezuela : L’hyperinflation a atteint, en novembre, 13 475,8% sur une année, contre près du double entre octobre 2018 et octobre 2019 (24.312,5%), a indiqué le Parlement, la seule institution élue du pays caribéen où l’opposition détient la majoritaire.

– Chili : Le président chilien Sebastián Piñera a annoncé une série de mesures contre les abus économiques, qui comprennent un durcissement des sanctions pour les délits de corruption et la création de la figure du « lanceur d’alerte anonyme ».

– Vietnam : L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, s’est rendu cette semaine dans le delta du Mékong au Vietnam dans le cadre d’une opération visant à promouvoir l’éducation des filles.

– Grande Bretagne : Le géant de la grande distribution, Tesco, a annoncé qu’il a entamé « un examen stratégique de ses activités asiatiques restantes », ce qui pourrait déboucher sur la vente de ses enseignes en Thaïlande et en Malaisie.

– Belgique : Le Roi Philippe a entamé cette semaine de nouvelles consultations en vue de la formation d’un gouvernement fédéral, après avoir reçu en audience l’informateur Paul Magnette, qui a demandé à être déchargé de sa mission.

– Norvège : La croissance économique du pays est vulnérable au ralentissement mondial du commerce et des investissements qui sont susceptibles de nuire aux exportations du pays, selon une nouvelle étude sur l’économie norvégienne.

– Etats-Unis : L’ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Paul Volcker, est décédé dimanche dernier à son domicile à Manhattan à l’âge de 92 ans .

– UE : La Commission européenne a annoncé avoir autorisé une aide publique de 3,2 milliards euros accordée par sept États membres pour un projet paneuropéen de recherche et d’innovation dans tous les segments de la chaîne de valeur des batteries.

– Japon : La croissance du PIB au troisième trimestre a été nettement révisée à la hausse à 0,4% sur un trimestre, selon des données publiées lundi par le gouvernement, contre une première estimation de seulement 0,1% à la mi-novembre.

– Vietnam : Le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc a publié un plan d’action national sur la gestion des déchets plastiques marins d’ici 2030 qui vise à réduire 75% de ces rejets au cours des 10 prochaines années.

– Canada : Le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 5,9% en novembre, son plus haut niveau depuis plus d’un an (6% en août, et 5,9% en septembre 2018), a annoncé l’agence Statistiques Canada.

– Vietnam : La croissance du pays pourrait ralentir à 6,6% en 2020 par rapport aux 7% prévus cette année en raison de la faiblesse des importations chinoises et du renforcement du protectionnisme, selon la prévision de l’Institut des comptables agréés d’Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW).

– Etats-Unis : Le fournisseur de services publics Pacific Gas and Electric (PG&E) a accepté de verser 13,5 milliards de dollars aux personnes touchées par plusieurs incendies récents en Californie, a annoncé la société.

– Chine : Le pays vient d’enregistrer une nouvelle récolte de céréales exceptionnelle en 2019 avec une production record, a déclaré le Bureau d’Etat des statistiques (BES)

– Thaïlande : La capitale Bangkok a enregistré une forte chute dans le classement des meilleures villes pour les expatriés en 2019, en dégringolant à la 20eme position, alors qu’elle occupait le 5eme rang en 2018.

– Inde : La chute des ventes de véhicules dans le pays ces derniers mois a eu un impact négatif sur les performances financières de l’industrie de la fabrication des composants automobiles au cours du premier semestre 2019, selon des professionnels du secteur.

– France : Le premier ministre français Edouard Philippe a réitéré sa détermination à mener la réforme des retraites à son terme.

– Belgique : La capitale Bruxelles sera dotée de 55 millions d’euros par an pour l’organisation des sommets européens, en vertu d’un arrêté royal approuvé en conseil des ministres.

– Etats-Unis : Les chiffres de l’emploi ont grimpé en novembre écoulé pour atteindre 260 000 nouvelles créations non agricoles, soit au plus haut niveau depuis le début de l’année.

– UE : Le Conseil de l’Union européenne a nommé le Polonais Wojciech Wiewiórowski contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour un mandat de 5 ans.

– Japon : Des chercheurs ont annoncé le lancement d’un essai clinique pour tester l’efficacité d’un nouveau vaccin contre le virus mortel Ebola, qui sévit actuellement dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

– Corée du Sud : Le pays souhaite promouvoir les exportations de ses réacteurs nucléaires, a indiqué, ce vendredi, l’opérateur nucléaire du pays, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

– Russie : La production de pétrole et de gaz du pays devrait poursuivre sa progression en 2019, enregistrant environ 560 millions de tonnes de pétrole et 740 milliards de mètres cubes de gaz, a affirmé ce vendredi le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak.

– Thaïlande : Le Comité d’administration thaïlandais de la politique énergétique a annoncé qu’il a pris acte des directives visant à faire du pays le hub régional de gaz naturel liquéfié (GNL) avec une période test qui commencera dès début 2020.

– Indonésie : La croissance économique du pays devrait s’établir à 5,05% en 2019, un niveau inférieur aux prévisions de 5,3% fixées en début de l’exercice, a relevé le président indonésien, Joko Widodo.

– Vietnam : Le leadership économique du Royaume dans le continent africain a été mis en avant, ce vendredi à Hanoï, lors d’un séminaire international organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères en collaboration avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

– Inde : La Banque centrale (RBI) a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 5,15% et ce en raison de la « situation macroéconomique actuelle en évolution ».

– Iran : L’envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Iran, Brian Hook, a accusé le gouvernement iranien d’avoir tué au moins 1 000 manifestants lors de la répression sanglante en réponse aux manifestations qui secouent le pays.

– France : Quelque 806 000 personnes sont descendues ce jeudi dans les rues des différentes villes françaises, dont 65 000 à Paris, pour protester contre le projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement.

– Jordanie-Liban : L’Union européenne a annoncé une aide de 297 millions d’euros en faveur des réfugiés et des communautés d’accueil dans les 2 pays, dans le cadre du fonds fiduciaire régional de l’UE en réponse à la crise syrienne.

– Russie : La représentation diplomatique de la Ligue Arabe à Moscou a organisé, en partenariat avec le Conseil des ambassadeurs arabes en Russie, une cérémonie célébrant la Journée de l’expatrié arabe, avec la participation du Maroc.