– UE : La plateforme de réservation d’hôtels en ligne « Booking.com » s’est engagée à aligner sur le droit de l’Union européenne ses pratiques en matière de présentation des offres et des prix, a indiqué ce vendredi la Commission européenne.

– Brésil : Le pays a enregistré un déficit dans ses échanges commerciaux de 45,04 milliards de dollars entre janvier et novembre, soit une hausse de 27,1% par rapport à la même période l’an dernier, a indiqué vendredi la Banque centrale.

-Grande Bretagne : Le Parlement a donné, ce vendredi, son soutien initial à l’accord sur le Brexit, négocié par le Premier ministre Boris Johnson avec l’Union européenne (UE).

– Etats-Unis : Des scientifiques ont indiqué avoir découvert dans l’Etat de New York ce qui pourrait être la plus vieille forêt du monde, potentiellement riche en enseignements sur les liens entre la forêt et le climat, selon une étude parue ce jeudi dans le journal Current Biology.

– Grande Bretagne : La livre sterling regagnait un peu de terrain vendredi face au dollar et à l’euro mais restait sous ses niveaux d’avant l’élection de la semaine dernière, alors que la Banque d’Angleterre connaît le nom de son nouveau gouverneur et que le Parlement britannique entame l’adoption de l’accord de Brexit.

– Espagne : La Banque centrale a affirmé, ce vendredi, que la formation d’un gouvernement « stable » devrait renforcer la prolongation de la phase d’expansion actuelle.

– Australie : Le Premier ministre Scott Morrison a décidé ce vendredi d’écourter ses vacances à l’étranger alors que son pays est aux prises avec une crise des feux de brousse sans précédent et une canicule de tous les records.

– Canada : Les prix des hydrocarbures ont tiré vers le haut le taux d’inflation en novembre dernier, affichant sa première progression depuis octobre 2018, selon les données de l’agence Statistique Canada.

– Vietnam : L’agence internationale de notation de crédit Moody’s a conservé la note Ba3 du pays, mais a changé ses perspectives à négatives après que le gouvernement a retardé le remboursement de sa dette.

– Indonésie : La Banque centrale de 1ère économie d’Asie du Sud-Est, a maintenu ce jeudi son principal taux directeur à 5%, après l’avoir réduit de 100 points de base (pb) au deuxième semestre de cette année pour soutenir l’économie nationale.

– Russie-Ukraine : Les deux pays sont parvenues ce jeudi à un « accord de principe » au sujet du transit du gaz russe pour l’Europe via l’Ukraine, les parties peinant depuis des mois à conclure avant l’expiration du contrat le 31 décembre.

– Suède : La centrale nucléaire Ringhals 2 (environ à 60 km au sud de Göteborg) cessera ses activités fin décembre, après 44 ans de service, a annoncé ce jeudi la compagnie énergétique Vattenfall.

– ONU : Suivant les recommandations de sa Troisième Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, l’Assemblée générale a adopté cette semaine une résolution proclamant 2022-2032 « Décennie internationale des langues autochtones », en vue d’attirer l’attention sur la « catastrophe » que représente la disparition de ces langues.

– Etats-Unis : La Chambre des représentants à majorité démocrate a adopté, ce jeudi à Washington, le nouvel accord commercial nord-américain, offrant au président Donald Trump une victoire législative majeure.

– Liban : Le président libanais Michel Aoun a chargé, ce jeudi, l’ex-ministre de l’Education, Hassan Diab, de former un gouvernement, à l’issue d’une journée de consultations parlementaires, a annoncé la présidence libanaise.

– Lituanie : Le président Gitanas Nausėda a refusé de signer un projet de loi abaissant le seuil des élections législatives.

– Ecosse : La Première ministre Nicola Sturgeon a exhorté le gouvernement britannique à « négocier et accepter » la tenue d’un nouveau référendum d’indépendance, réitérant que l’Ecosse s’oppose à la sortie de l’Union européenne.

– UE : Les députés européens ont voté, ce jeudi en plénière à Strasbourg, une résolution qui condamne la violente répression des manifestations en Iran.

– Etats-Unis : Le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell a qualifié ce jeudi d' »injuste » la mise en accusation en vue de la destitution du président Donald Trump, tout en l’assurant du soutien du Sénat, dominé par les républicains, qui a le dernier mot dans cette procédure.

– Etats-Unis : L’ancien vice-président Joe Biden conserve une avance dans la course à l’investiture du parti démocrate et reste le candidat le mieux placé pour affronter Donald Trump en 2020, selon un nouveau sondage de CNN.

– Espagne : Le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC) a déchu, ce jeudi, de ses fonctions pour 18 mois le président du gouvernement de la région de Catalogne, Quim Torra, pour avoir refusé d’obéir à la commission électorale centrale.

– Jordanie : L’Union européenne (UE) prévoit d’accorder jusqu’à 500 millions d’euros d’assistance macrofinancière (AMF) au pays, a annoncé ce jeudi la Commission européenne.

– Etats-Unis : La première cape portée par l’acteur Christophe Reeve dans le film « Superman » a été vendue aux enchères cette semaine pour 193 750 dollars à Los Angeles, a annoncé la maison de ventes Julien’s Auctions.

– Australie : Le géant du web Google a accepté de verser 481,5 millions de dollars au fisc, dans une victoire majeure pour le gouvernement dans sa bataille pour forcer les géants du web à payer des impôts dans le pays-continent.

– Pologne : L’ancien ambassadeur du Maroc à Varsovie, Youns Tijani, a été décoré de la Croix du Commandeur de l’Ordre de Mérite.

– Canada : Le géant de l’ingénierie SNC-Lavalin, à l’origine d’un scandale politique lors du premier mandat du gouvernement Trudeau, a annoncé que sa filiale de construction a écopé d’une amende de 280 millions de dollars canadien après avoir plaidé coupable à une accusation de fraude en lien avec les projets en Libye .

– Bolivie : Le parquet a lancé un mandat d’arrêt contre l’ex-président Evo Morales, dans le cadre d’une enquête ouverte pour sédition et terrorisme.

– Espagne : Le parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), vainqueur des législatives anticipées du 10 novembre dernier, n’écarte pas la possibilité de la tenue du débat d’investiture de son candidat, Pedro Sanchez, en tant que président du nouveau gouvernement avant la fin de l’année.

– Russie : Le projet Nord Stream 2, destiné à approvisionner l’Allemagne en gaz russe via la mer Baltique, sera achevé malgré les sanctions américaines, a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

– Vietnam : Le pays devrait enregistrer une croissance de 6,8% en 2019, avec un excédent commercial continu et une dette publique en baisse, selon la Banque mondiale (BM).

– Finlande : Le nouveau gouvernement, dirigé par la Première ministre Sanna Marin, a survécu mardi à une première motion de censure déposée par les partis de l’opposition.

– Vietnam : La compagnie aérienne low-cost, Vietjet pourrait ne pas obtenir ses 200 avions de ligne Boeing 737 MAX l’année prochaine après que le constructeur américain a décidé de suspendre la production de l’avion.

– France : Le Président Emmanuel Macron a procédé, mercredi, à la nomination de Laurent Pietraszewski au poste de Secrétaire d’Etat chargé des Retraites, en remplacement de Jean-Paul Delevoye.

– Etats-Unis : Le département du Commerce a imposé des droits de 456% sur certains produits sidérurgiques importés du Vietnam.

– Vietnam : Le pays a enregistré un déficit commercial de 31 milliards de dollars avec la Chine entre janvier et novembre de cette année, un record par rapport aux mêmes périodes des années précédentes.

– Thaïlande : Quinze après le terrible tsunami qui avait fait plus de 230 000 morts sur les rives de l’océan Indien, des centaines de victimes n’ont toujours pas été identifiées.

– Canada : La plus importante firme d’exploitation des salles de cinéma vient d’être acquise par sa rivale britannique, Cineworld, dans le cadre d’une transaction de 2,1 milliards de dollars.

– Autriche : Les autorités ont déjoué un projet d’attentats, dont l’un devait toucher un marché de Noël à Vienne, a rapporté l’agence autrichienne APA.

– Brésil : La justice a ordonné l’arrestation de 20 des 27 conseillers de la ville d’Uberlandia (sud-est), accusés d’avoir détourné des fonds publics de la municipalité.

– Canada : Le déficit budgétaire du pays devrait s’aggraver pour atteindre 26,6 milliards de dollars en 2019-2020, contre 19,8 milliards comme prévu dans le budget de mars dernier, selon des estimations officielles.

– Etats-Unis : Les eaux au large des côtes de la Californie s’acidifient deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui menace les principales ressources halieutiques, selon une nouvelle étude américaine qui tire la sonnette d’alarme sur le fait que les océans ne peuvent absorber davantage d’émissions mondiales de CO2.

– UE : Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur de nouveaux critères pour déterminer si une activité économique est écologiquement durable.

– Portugal : Le gouvernement prévoit l’année prochaine une croissance de 1,9% du produit intérieur brut (PIB), selon le projet de budget de l’État 2020.

– Russie : Une cargaison de méthadone d’une valeur de plus de 5, 8 milliards de roubles (environ 80 millions de dollars) en provenance d’Allemagne a été saisie, cette semaine par les douaniers de l’aéroport de Vnoukovo à Moscou, indique le Service fédéral russe des douanes (FCS).

– Italie : Quelque 29 000 jeunes diplômés universitaires ont quitté leur pays en 2018 vers d’autres pays européens en quête d’une vie meilleure, indique lundi l’Institut national des statistiques (Istat).

– UE : De nouvelles règles européennes en matière de paiements transfrontières sont entrées en vigueur afin de permettre aux consommateurs et entreprises des Etats membres n’appartenant pas à la zone euro de bénéficier de paiements moins coûteux.

– Emirats : Le Maroc a participé activement à la huitième Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC), dont les travaux se sont déroulés cette semaine à Abu Dhabi, pour notamment permettre aux Etats parties de renforcer leur coopération afin d’atteindre les objectifs inscrits dans cette Convention.

– France : Le haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a démissionné du gouvernement, alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit en France.

– Etats-Unis : Le constructeur aéronautique américain Boeing envisage de suspendre ou de réduire la production de ses appareils 737 MAX, sur fond d’incertitude croissante quant à la date de remise en service de l’avion en difficulté, croit savoir ce lundi le Wall Street Journal.

– France : Le gouvernement, par la voix du ministre de l’Economie et des Finances, a revu à la baisse ses estimations de croissance économique en 2019 à 1,3% contre 1,4% précédemment.

– Portugal : La revalorisation salariale des fonctionnaires de l’administration publique coûtera 715 millions d’euros en 2020, a annoncé le ministère de la Modernisation de l’Etat et de l’administration publique.

– Iran : Au moins 304 personnes ont été tuées dans la répression de la contestation ayant touché le pays entre le 15 et le 18 novembre selon un nouveau bilan publié par Amnesty International

– Australie : En raison d’un contexte économique international défavorable, le gouvernement a abaissé sa prévision de croissance économique pour 2019/20 de 2,75% à 2,25% et a maintenu ses prévisions pour 2020/21 à 2,75%

– Thaïlande : L’Association de l’industrie du divertissement et du tourisme de la célèbre station balnéaire de Pattaya a déclaré que le nombre de touristes a baissé de 40% pour la haute saison de cette année

– Australie : Le nombre de personnes de plus de 100 ans a augmenté de 30% entre 2013 et 2018 pour atteindre 4 828 personnes, selon le Bureau australien des statistiques.

– Indonésie : Le pays a fait recours à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour dénoncer une politique de l’Union Européenne (UE) qualifiée de « discriminatoire » contre l’huile de palme, a annoncé le ministère indonésien du Commerce.

– Etats-Unis-Chine : Les deux pays ont conclu un premier accord pour mettre fin à leur longue guerre commerciale, marquant une étape importante dans la tentative du président Donald Trump de rééquilibrer les relations économiques avec la Chine.

– Inde : L’agence internationale de notation financière « Moody’s » a abaissé, samedi, à 5,6% ses prévisions de croissance pour le pays pour la période 2019-2020, contre 7,4% en 2018.

– Vietnam : Le chiffre d’affaires du commerce extérieur du pays devrait dépasser 500 milliards dollars en 2019, selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

– Thaïlande : Le nombre des touristes chinois dans le pays devrait doubler au cours des 10 prochaines années, passant de 10 à près de 23 millions de visiteurs par an.

– ONU : Le Secrétaire général, Antonio Guterres, s’est déclaré « déçu » des résultats de la Conférence des Nations-Unies sur le climat (COP25) qui a clôturé ses travaux dimanche dernier à Madrid sur fond d’une révision à la baisse des ambitions affichées par les parties prenantes lors des premiers jours de ce conclave mondial.

– France : Le gouvernement a lancé, ce mercredi, son premier simulateur officiel des retraites en ligne permettant à chacun d’estimer le montant de sa future pension, rapportent dimanche les médias de l’hexagone.

– Ecosse : La victoire des conservateurs aux élections législatives organisées jeudi au Royaume-Uni « renforce le mandat » pour un nouveau référendum sur l’indépendance du pays, a déclaré ce vendredi la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

– Grande Bretagne : La livre sterling poursuivait ce vendredi son mouvement haussier vendredi face à l’euro et au dollar, dopée par la victoire sans appel des conservateurs aux législatives.

– Suède : Le Premier ministre Stefan Löfven se rendra en Corée du Sud, du 18 au 20 décembre, à la tête d’une importante délégation commerciale pour parler investissement, opportunité d’affaires et désarmement nucléaire.