– Football : Le sélectionneur de l’Equipe A, Vahid Halilhodzic a fait appel au joueur Mehdi Carcela, qui évolue au club belge du Standard de Liège pour rejoindre le stage de préparation en prévision des matchs amicaux face à la Libye et au Gabon.

– Equitation : Le coup d’envoi de la deuxième étape de la 10e édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles, organisée durant trois jours au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida de Dar Es-Salam, a été donné, ce jeudi à Rabat.

– Tennis : La joueuse Naomi Osaka, jouissant de la double nationalité américaine et japonaise, va défendre les couleurs du Japon aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020 , a annoncé, ce jeudi, la chaîne publique japonaise « NHK ».

– Football : Bastian Schweinsteiger, champion du monde 2014 avec l’Allemagne puis capitaine de la Mannschaft, a annoncé sa retraite.

– Football : L’équipe nationale du Maroc a signé avec l’équipementier Puma, et une nouvelle tunique sortira lors d’un match amical des Marocains contre la Libye ce vendredi.

– Football : Les clubs casablancais du Wydad et du Raja, engagés en Ligue des champions d’Afrique de football (saison 2019-2020), ont été versés, respectivement, dans les groupes C (USM Alger-Algérie, Mamelodi Sundowns-Afrique du Sud et Petro Atletico-Angola) et D (JS Kabylie-Algérie, AS Vita Club-RD Congo et l’Espérance de Tunis-Tunisie), au terme du tirage au sort effectué mercredi au Caire.

– Football : L’attaquant du FC Barcelone, le français Ousmane Dembélé, a été suspendu ce mercredi deux matchs par la Fédération espagnole après son exclusion dimanche dernier lors de la rencontre face à Séville.

– Rugby : Les organisateurs de la Coupe du monde, devant la menace du typhon Hagibis, le plus violent de l’année, ont pris la décision d’annuler le match France-Angleterre, prévu samedi à Yokohama.

– Football : Le Hassania d’Agadir affrontera les Zambiens du Green Eagles FC tandis que la Renaissance sportive de Berkane a hérité de Fosa Juniors Football Club (Madagascar), suite au tirage au sort du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

– Football : Le Conseil de la FIFA a décidé de prolonger, une nouvelle fois, le mandat du Comité de Normalisation de la Fédération ghanéenne (GFA).

– Cyclisme : Le Canadien Michael Woods (EF1) a remporté mercredi la 100ème édition de Milan-Turin, la plus ancienne course du calendrier, devant l’Espagnol Alejandro Valverde.

– Rallye du Maroc : Le pilote automobile sud-africain Giniel De Villiers (Toyota) a remporté ce mercredi l’édition 2019, devant l’espagnol Carlos Sainz (Mini Cooper) et le français Mathieu Serradori (Century Racing)/

– Beach-taekwondo : Sept athlètes de l’équipe marocaine de Poomsae (démonstration) prendront part au championnat du monde, prévu à Hurghada, en Egypte, du 11 au 13 octobre.

– Football : Hakim Ziyech ne participera pas aux deux prochains matches amicaux des Lions de l’Atlas contre la Libye puis le Gabon pour cause de fatigue.

– Judo : Trois mois après son retour victorieux à Montréal, le Français Teddy Riner a confirmé en s’imposant à Brasilia face à une forte adversité.

– Football : Le Conseil de la région Casablanca-Settat a décidé d’accorder au WAC et au Raja une subvention à hauteur de 20 millions de dirhams chacun, destinée à la construction d’académies.

– Futsal : La sélection marocaine a remporté le tournoi international de Changshu en s’imposant par 4 buts à 3 face à la sélection danoise, dans le cadre de la 3ème et dernière journée de la compétition.

– Randonnée : Quelque 150 femmes issues d’horizons divers et en provenance des quatre coins du monde, sont attendues à la 5è édition du Trek des Gazelles (Etape Mer), prévue du 13 au 18 octobre à Essaouira.

– Cyclisme : Le Slovène Primoz Roglic a créé la surprise en remportant, ce mardi, les Trois Vallées Varésines en Italie, trois jours après s’être adjugé le Tour d’Emilie.

– Golf : A l’instar du BMW Golf Cup international, tournoi amateur le plus prisé au monde, qui fédère tous les ans plus de 50 nations et plus de 100 000 participants à échelle mondiale, Smeia, importateur exclusif de la marque BMW au Maroc, organise, du 9 au 13 octobre 2019 au Royal Golf d’Anfa et Mohammedia, l’étape Marocaine qui permet de faire participer ses trois vainqueurs à la finale mondiale.

– Muay-thaï : L’équipe nationale de prendra part au Championnat arabe de cette discipline, prévu du 10 au 13 octobre à Abou Dhabi.

– Football : « La surcharge du calendrier du football international pousse les joueurs à la limite de leurs capacités physiques », a déploré le sélectionneur allemand, Joachim Löw, estimant que « créer de nouvelles compétitions n’a pas vraiment de sens ».

– Football : La sélection nationale féminine des moins de 20 ans (U20) a remporté le tournoi de l’Union Nord-Africaine de Football (UNAF), qui s’est déroulé du 1er au 8 octobre à Tanger, après s’être imposée (2-0) lors de la troisième et dernière rencontre face à la sélection tunisienne.

– Football : Le club français de Lyon a annoncé s’être séparé de son entraîneur Brésilien Sylvinho, après sa défaite dimanche dans le derby à Saint-Etienne (1-0).

– Football : L’entraîneur de l’Espanyol Barcelone, David Gallego, a été limogé de son poste, payant les mauvais résultats de son équipe, avant-dernière de la Liga.

– Basketball : Après une première expérience réussie à Casablanca, la Chicago Basket Academy a pris ses quartiers à Rabat, l’inauguration de l’académie ayant eu lieu ce dimanche 6 octobre.

– Basketball : L’Américain Kyle Lowry a prolongé son contrat d’un an avec le club canadien des Toronto Raptors, champions en titre de la NBA.

– Football : Le Raja et le Wydad de Casablanca s’affronteront en match aller des huitièmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions de football, le 2 novembre prochain au complexe Mohammed V à Casablanca.

– Football : Le sélectionneur de l’Equipe A, Vahid Halilhodzic a fait appel aux joueurs Omar El Kaddouri, Nayef Aguerd, Abdelkrim Baadi et Walid El Karty pour rejoindre le stage de préparation des Lions de l’Atlas.

– Tennis : Le N°1 mondial, Novak Djokovic, a creusé l’écart avec son dauphin Rafael Nadal, au classement ATP, au lendemain d’une victoire irréprochable du Serbe au tournoi de Tokyo.

– Football : La FIFA a annoncé une suspension à vie de l’ancien président de la fédération salvadorienne de football (FESFUT), Reynaldo Vásquez, pour corruption.

– Golf : Le Gallois Olivier Farr a remporté le titre de la 1re édition du « Lalla Aïcha Challenge Tour », qui s’est déroulé du 3 au 6 octobre sur le Parcours Bleu du Royal Golf Dar Es Salam.

– Equitation : Le Cavalier français Olivier Perreau a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, disputé à la carrière « La Hipica » de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

– Equitation : Le cavalier italien Emanuelle Gaudiano s’est adjugé le prix de la Place d’armes Tétouan-Chefchaouen, disputé à la carrière « La Hipica » de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

– Judo : Marrakech accueille les Championnats du monde de judo Vétérans et Juniors avec la participation de 90 pays issus des cinq continents.

– Equitation : L’Autrichien Stefen Eder s’est adjugé le prix de la Garde Royale, disputé à la carrière « La Hipica » de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10ème édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

– Marathon : L’Ethiopien Lelisa Desisa a décroché la médaille d’or lors des Championnats du monde d’Athlétisme à Doha.

– Marathon : Le Kényan Sammy Kigen Korir a remporté le 12ème marathon international de Casablanca (MIC), en signant un chrono de 2:08:32, nouveau record de la compétition.

– Kitesurf : Le rider Colombien Valentin Rodriguez a remporté, à Dakhla, l’épreuve Freestyle du 10ème championnat mondial « Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019 ».

– Athlétisme : Le Marocain Soufiane El Bakkali a décroché la médaille de bronze au 3000m steeple, dans le cadre des Championnats du monde qui se sont déroulés à Doha.

– Football : L’équipe nationale libyenne effectuera, du 5 au 21 octobre courant, un stage de préparation au Maroc en prévision des éliminatoires pour le Championnat d’Afrique des Nations 2020 et la Coupe d’Afrique des Nations « CAN 2021 ».

– Football : La phase des 32ème de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions s’est achevée, jeudi soir, avec la qualification de trois clubs marocains : Raja de Casablanca, Wydad de Casablanca et Olympic de Safi.

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux rencontreront l’Algérie le 19 octobre sur le pelouse du stade municipal de la ville de Berkane à 20H00.

– Courses automobiles : La 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc se tiendra du 13 au 28 mars 2020 avec la participation de 436 femmes de 12 nationalités, dont 20 Marocaines, inscrites à bord de 4×4, quad/SUV, e-gazelles ou crossover.

– Rallye du Maroc : L’édition 2019, qui regroupe toutes les catégories (auto, camion, moto, quad, SSV) sur des parcours différents, connait la participation des meilleurs équipages de la discipline.

– Sports extrêmes : Marrakech accueille le 27 octobre prochain, pour la 1ère fois au Maghreb, le circuit IRONMAN, l’une des courses les plus prestigieuses au monde, avec 2 300 inscrits représentants 69 nationalités.

– Football : La FIFA a annoncé une suspension pour quatre ans de l’ancien président de la fédération équato-guinéenne de football (FEGUIFUT), Domingo Mituy Edjang, pour détournement de fonds.