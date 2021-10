Le nombre des nouvelles infections et de décès dus à la Covid-19 a continué à diminuer dans le monde la semaine dernière, poursuivant ainsi une tendance à la baisse amorcée fin août, sauf en Europe, a annoncé l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Dans sa dernière évaluation hebdomadaire de la pandémie, l’Agence sanitaire mondiale des Nations Unies indique qu’il y a eu environ 2,8 millions de nouveaux cas et 46.000 décès confirmés au cours de la semaine dernière, soit une baisse de 7% et 10% respectivement.

A l’exception de la région européenne, qui a signalé une augmentation de 7% du nombre de nouveaux cas hebdomadaires par rapport à la semaine précédente, toutes les autres régions ont signalé une diminution du nombre de nouveaux cas hebdomadaires.

Selon l’OMS, les nouveaux cas les plus nombreux en Europe ont été signalés en Grande-Bretagne, en Turquie et en Russie.

Dans le reste du monde, les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Afrique et dans le Pacifique occidental, où le nombre de cas a diminué respectivement de 32% et de 27%.

Les décès sont en baisse dans toutes les régions, sauf en Europe, qui a également connu la plus forte augmentation du nombre de décès au cours de la semaine précédente, avec 11% de décès supplémentaires dus à la Covid-19.