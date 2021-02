L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) a signé récemment deux conventions de partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale/ Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGSN/DGST) et la Gendarmerie Royale, dans le cadre du développement de la coopération institutionnelle au niveau national.

La première convention de coopération a été signée par le Directeur Général d’AMSSNuR, Khammar Mrabit, et le Directeur Général de la Sûreté Nationale, Directeur Général de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, indique mardi l’Agence dans un communiqué.

L’objectif de cette convention, qui constitue une étape importante de la mise en œuvre des orientations de l’étude réalisée par AMSSNuR, sur la stratégie de formation théorique et pratique dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques est de mettre en place des programmes de formation spécialisée en matière de police technique et scientifique.

Ces programmes sont inscrits dans le cadre du renforcement des capacités nationales en sûreté et sécurité et d’accompagnement des autorités de sécurité en termes de préparation des ressources humaines et des compétences nécessaires aux contrôles et aux interventions d’urgence nucléaire ou radiologique. Ils ont été identifiés à l’issue de l’étude réalisée par AMSSNuR en 2019 pour évaluer le nombre de personnes à former ou à qualifier conformément aux orientations de la loi n° 142-12 et des recommandations de l’AIEA, ajoute la même source.

En sa qualité d’autorité réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, AMSSNuR s’est appuyée sur les orientations royales en matière de formation professionnelle et de développement des compétences dans tous les domaines socio-économiques ainsi que sur les besoins exprimés par les autorités de sécurité, en l’occurrence la Gendarmerie royale.

En relevant l’importance du développement des compétences dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la détection et de la surveillance, le représentant du pôle de la DGSN/DGST, Tawfik Sayerh, a souligné la volonté de ce pôle de renforcer la coopération avec AMSSNuR dans les domaines de la formation, ce qui a été concrétisé par la signature de la convention le 3 février courant.

Il a ajouté que cette coopération devrait couvrir des programmes de sensibilisation à tous les niveaux de la police nationale et ce, afin de donner un minimum d’information sur les risques associés aux sources de rayonnements ionisants.

La deuxième convention a été signée avec l’Institut de Criminalistique relevant de la Gendarmerie Royale.

A cette occasion, le Directeur de l’Institut, Abdelhamid Stambouli, a fait part de son appréciation des efforts déployés par l’AMSSNuR et a exprimé la volonté de l’Institut à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de formation dans les domaines de ses compétences, notamment pour la sensibilisation et la formation des premiers intervenants, des techniciens spécialisés (scène de crime radiologique), des experts de laboratoires en criminalistique nucléaire et des responsables de la gestion des situations d’urgence.

De son côté, MRABIT a réitéré l’engagement d’AMSSNuR à mettre en œuvre des programmes de formation et à mobiliser son portefeuille de coopération internationale avec l’AIEA, les organismes équivalents dans d’autres pays et les réseaux de partenariat établis au niveau international.