La présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, se rendra au Maroc du 15 au 17 février courant.

Cette visite sera l’occasion de Mme Renaud-Basso pour rencontrer des membres du gouvernement et des représentants du monde des entreprises et de la société civile, indique la BERD dans un communiqué.

Citée par le communiqué, Renaud-Basso, qui s’est exprimée à la veille de cette visite, a souligné que « la BERD a la ferme volonté de soutenir la croissance économique du Maroc, son intégration régionale et son potentiel en termes d’économie verte, tout en favorisant l’égalité des chances, en particulier dans le domaine de la lutte contre le chômage des jeunes et des questions de genre ».

Et de rappeler que la Banque a renforcé en 2022 sa présence dans le Royaume, en investissant 528 millions d’euros, et notamment des montants record dans le secteur privé et dans le soutien à la transition verte du Maroc.

« Nous avons hâte de renforcer encore davantage notre partenariat dans le cadre d’une nouvelle stratégie par pays, qui devrait être finalisée cette année et qui viendra en complément du Nouveau Modèle de développement au Maroc », a ajouté la présidente de la BERD.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD. À ce jour, la Banque a investi plus de 4 milliards d’euros au Maroc, répartis dans 94 projets. Elle dispose de trois bureaux dans le pays, à Casablanca, Tanger et Agadir.