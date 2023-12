Le Conseil d’administration de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est réuni, mercredi à Rabat, pour présenter les performances du secteur durant l’année 2023, dont tous les indicateurs performent.

Face aux administrateurs de l’Office et sous la présidence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, est revenu sur une année 2023 qui a constitué un exercice de consolidation, marqué par des performances exceptionnelles du secteur, indique un communiqué de l’Office.

« Alors que le tourisme mondial retrouve à peine 90% de ses niveaux d’avant pandémie, le Maroc surperforme avec un taux de croissance supérieur à la plupart des destinations concurrentes », relève l’ONMT.

Sur ses principaux indicateurs, le secteur atteint de nouveaux sommets, affichant à fin novembre 2023 plus de 13,25 millions d’arrivées (+36% vs 2022 et + 11% vs 2019) pour près de 23,7 millions de nuitées dans les établissements classés (+38% vs 2022 et +11% vs 2019).

En termes de recettes, celles-ci atteignent 88,4 milliards de dirhams à fin octobre 2023 (soit +32% vs 2019), confirmant ainsi la place stratégique du tourisme parmi les premiers pourvoyeurs de devises du pays.

« Nous sommes très fiers des résultats du secteur du tourisme en 2023. Les records concernent arrivées et recettes de voyage en devises. Ceci nous réconforte quant à l’efficacité des actions de promotion et d’aérien renforcées depuis le lancement de la feuille de route du tourisme », a indiqué Ammor.

« Avec ces résultats, nous sommes davantage motivés à redoubler d’efforts pour atteindre notre objectif de 17,5 millions de touristes d’ici 2026 et être à la hauteur des défis majeurs qui attendent notre pays, notamment la co-organisation de la coupe du monde de Football 2030 », a relevé la ministre.

Durant cette année 2023, un focus a été mis par l’ONMT sur le déploiement de la marque « Terre de Lumière », associé à la production de contenus originaux en partenariat avec des influenceurs des différents marchés, favorisant la proximité avec les clients finaux et la fidélisation de communautés sur les réseaux sociaux.

L’action commerciale de l’ONMT s’est également intensifiée en direction des acteurs de la distribution (TO et Agents de Voyage en ligne) permettant de sécuriser quelque 4,48 millions de clients (+98% d’évolution annuelle).

De même, dans le domaine de l’aérien, l’accroissement des capacités et des connexions avec les régions touristiques a favorisé l’évolution de la capacité contractuelle s’élevant à +15% pour 8,3 millions de sièges sécurisés.

L’ONMT poursuit enfin la modernisation de son organisation à travers l’optimisation de son capital humain et la montée en puissance de ses systèmes d’information.

A l’issue de la présentation, le rapport d’activité de l’ONMT, ainsi que son bilan financier pour l’exercice ont été approuvés par l’ensemble des administrateurs, de même que son plan d’action 2024 et ses projets structurants pour l’avenir de la destination.