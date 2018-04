Infomediaire Maroc – Suite à la réunion de son comité d’attribution du Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Confédération Générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé hier le Label RSE à la Banque Crédit Du Maroc et au courtier d’assurances ASK Gras Savoye.

Le comité a également renouvelé l’attribution du Label RSE aux entreprises A3 Communication et Rezo Events, du Groupe A3, ainsi qu’à Maghreb Steel. A noter que, aujourd’hui, ce sont 92 entreprises marocaines de multiples secteurs d’activité et de différentes tailles qui bénéficient de cette distinction RSE connue et reconnue à l’échelle nationale et internationale par la pertinence et la rigueur de sa méthodologie.

Pour rappel, ce Label, octroyé pour une durée de 3 ans, est attribué par la Présidente de la Confédération, Meriem Bensalah-Chaqroun, sur avis d’un Comité d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités par la CGEM.

